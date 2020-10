Premio al Talento Novel para el investigador del CIC de Salamanca Javier Ignacio Muñoz González

Viernes, 30 de octubre de 2020

El investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC) Javier Ignacio Muñoz González ha sido galardonado en la I Convocatoria de Premios al Talento Novel, a la mejor publicación en inmunología clínica.

Promovido conjuntamente por la Universidad Francisco de Vitoria y la farmacéutica Merck, el certamen ha reconocido la labor del científico en el trabajo 'Frequency and prognostic impact of KIT and other genetic variants in indolent systemic mastocytosis', publicado en la revista Blood en el año 2019.



Graduado en Farmacia, Muñoz González trabaja desde 2014 como investigador predoctoral en el CIC y su labor se ha centrado en la mastocitosis sistémica, que concluirá el 27 de noviembre con la defensa de su tesis doctoral.

En el trabajo premiado, el científico ha analizado la frecuencia y el impacto pronóstico de distintas alteraciones moleculares y parámetros clínicos y biológicos en pacientes con mastocistosis sistémica.