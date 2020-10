¿Saben lo que supondría otro confinamiento total?

Fernando Simón, si dice que Madrid no acierta cerrando los puentes, me inclino a pensar que Madrid acierta. Que el puñetero virus vino para quedarse, como tantos otros. Espero nos dé nombres de las lumbreras que le informan y asesoran. Estoy segura que no existen, tanto gorjear sobre el Portal de Transparencia… ¿Dónde se les perdió? ¡Ahhhh!

Son ustedes lo peor de lo peor, en un momento crucial para España. Se aplican el refrán: Ande yo caliente ríase la gente. ¡Yaaa!

Sabe que niños entre 5 y 8 años viendo que (por miedo) sus yayos no salen de casa, dicen a sus papis

-Me quedo con los abuelitos.

¿Qué opina de la interacción entre adultos? ¿ y entre niños…? Seguro que pondrá cara de despistado, mirada perdida… ¡es tan suyo! Usted y el filósofo me tienen asustada. Pertenecen al Ejecutivo más mentiroso de la Democracia..

Le voy a decir la importancia de interactuar. No confinar , no se confunda, que ya sabemos de las reinterpretaciones, donde digo, digo, luego dije diego.

¿Sabe el daño que hizo el ejecutivo Sanchez confiándonos 98 días? A ustedes los muñidores voceros, ninguno. Me refiero a las personas de a pie que no tienen mansiones, ni chaletes galapagarinos y sí Pymes, con algún empleado, que han tenido que hacerle un ERTE, que aún no cobró, o se nos fue al paro, o hubo que despedirlo ¿Me entienden Simón e Illa? La voz del caesare, suena al grito de Satán, tentando a Jesús ¡Terrorífico!

Los confinamientos son contraproducentes para la salud mental ¿Recuerda si esto entraba en sus estudios? creo que no, Las personas necesitamos interactuar. Le explico, luego se la pasa a Sanchez, y por supuesto al filósofo Illa, convertido por la gracia del totalitario Pedro y su adjunto Iglesias, en ministro de sanidad.

Los seres humanos somos seres sociales. Tenemos, entre otras, necesidad de estar en contacto los unos con los otros. Vivimos en sociedad y gran parte de los aprendizajes que hemos de hacer a lo largo de la vida sirven para adaptarnos a la sociedad, y aprender a convivir.



Desde la pequeña interacción que puedo tener con la persona que me atiende en una tienda, hasta el vínculo afectivo más significativo, ayudar a explicar la calidad de vida que tenemos. Los demás, nos ayudan a sentirnos más felices y a desarrollar nuestro potencial.

Desde nuestro nacimiento interactuamos, crecemos y vamos aumentando la capacidad para construir vínculos saludables, lo que llamo relaciones positivas , fundamentales para nuestra supervivencia sana. Las relaciones personales, dan sentido y propósito a la vida, experimentamos distintas emociones y sentimientos que guían cada interacción, cada vínculo: amor, alegría, satisfacción. Todas estas emociones forman el contexto social, facilitando afrontar diferentes situaciones que nos encontramos, nos aportan el apoyo, protección e impulso para superarlas.

Construir relaciones positivas nos ayuda a crear estructuras sólidas y resistentes, a las que podemos recurrir no solamente cuando tenemos problemas, sino para compartir lo positivo, para engrandecer la amistad, facilitando que en nuestra relación encontremos el modo de ser más felices.

¡Otro confinamiento, no nos lleva a UCIS, directamente al manicomio! Y no estamos locos; pretenden ustedes aumentar los transtornos mentales y les sigamos como borregos. Por ese camino no.

Hay que tener un cuajo especial para no haber acertado en nada, se las dio de experto, critica y da vanas recomendaciones. Le comprendo, usted nació en la factoría redondo, donde no hay no podemos sacar Nos quiso vender el heladito y las chuches No puedo olvidar sus perlas negras: el bicho está controlado, dos o tres casos, una gripe, manifa morada y mis hijos a ella. Le tildo de perlas negras, porque el luto tiño muchos hogares, las discapacidades o secuelas están ahí, los que pueden luchan por salir adelante y ese adelante es tropezar cada día con una nueva piedra.

Son 62000 españoles que no merecían morir. El dolor envolvió y envuelve a nuestra sociedad Se imagina esto gobernando el PP. Yo sí, todas las víboras rojas, anti, inde, bildus, separatistas, ERC echándose a la yugular.