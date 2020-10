Simón avisa: los confinamientos cortos pueden tener algún efecto pero pueden no ser suficientes

Jueves, 29 de octubre de 2020

“La epidemia ahora mismo no está muy controlada y la posibilidad de hacer parones siempre hay que considerarse en una situación como esta, si las cosas se hacen bien es posible que no sea necesario”, ha señalado

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que los confinamientos cortos, de dos, tres o cuatro días, pueden tener algún efecto en la transmisión del coronavirus, aunque considera que para que sean realmente efectivos deben ser más amplios. "Cualquier confinamiento tiene algún efecto, pero hay algunos que tienen un impacto mayor y otros menor, depende de cómo se aplique, aunque un confinamiento muy corto no es suficiente y creo que siempre es mejor dar un paso grande que no tímidos", ha dicho Simón en rueda de prensa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido confinar perimetralmente la región sólo durante los puentes de Todos los Santos y de La Almudena para contener la propagación del coronavirus.

"Por confinar menos tiempo hay un beneficio menor, el riesgo es pensar que tras un confinamiento corto ya no hay riesgo, pero creo que la población es suficientemente madura para entender que esto no es así", ha apostillado Simón. Dicho esto, ha informado de que las autoridades sanitarias "no han descartado ninguna medida en ningún momento", en relación con un nuevo posible confinamiento domiciliario en toda España, si bien ha asegurado que "por ahora" en España no se necesita.



Además, Simón ha comentado que dentro de unos siete u ocho días se podrán ver los efectos que están teniendo los toques de queda en los diferentes territorios. "La epidemia ahora mismo no está muy controlada y la posibilidad de hacer parones siempre hay que considerarse en una situación como esta, si las cosas se hacen bien es posible que no sea necesario", ha zanjado.