Jacobo Montes: “Siempre gusta ganar al vecino en un derbi”

Jueves, 29 de octubre de 2020

El entrenador del Guijuelo busca olvidar el tropiezo ante el Zamora y quiere asegurar los tres puntos en casa

Poco falta para el primer derbi provincial en Salamanca que se disputará en el Municipal Luis Ramos de Guijuelo. El equipo chacinero ha comenzado con traspiés en la liga tras perder contra el Zamora y empatar en casa contra el Celta, por lo que buscarán la primera victoria de la campaña frente a un viejo rival.

El entrenador de los verdiblancos, Jacobo Montes, señaló que el inicio liguero no ha sido el mejor: “A los entrenadores a la hora de valorar los puntos nos da igual que un equipo venga de la misma provincia o no. Más importante que eso es reconocer que no hemos tenido un buen arranque de liga. Tenemos una oportunidad de ganar delante de nuestra gente y en nuestro campo. Respecto a que sea un derbi, siempre gusta intentar ganar al vecino. Hemos tenido una buena semana de entrenamiento y estamos ganas de quitarnos el mal sabor de boca contra el Zamora”.

Montes afirmó que los tres puntos darían tranquilidad al equipo en una liga insualmente corta: “Siempre vamos con intención de ganar, con la seguridad de que se puede ganar. Pero luego en el campo se desarrollan los partidos con muchas más variables. Afrontamos este partido con ganas de conseguir los tres puntos que nos darían mucha tranquilidad, especialmente en una liga tan corta como esta. Esta semana hemos estado trabajando principalmente en todo lo que hicimos mal para no volver a repetirlo”.

El Salamanca es un rival con buenos jugadores, según el propio técnico: “Es un equipo con un nivel técnico individual muy alta. Un centro del campo que combina muy bien con jugadores como Llorente, Molina, Telles, Mora, gente de muy buen pie, que te pueden hacer mucho daño. Delanteros de referencia que manejan muy bien el balón, un equipo peligroso que es un buen rival. Nuestro objetivo es no darle opciones con errores. En el fútbol moderno gran parte de las jugadas decisivas vienen de jugadas a balón parado y estábamos cometiendo muchas faltas en campo propio que se pueden convertir en muy dañinas para nosotros”.