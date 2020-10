Mejora tu productividad utilizando estas plantillas

Jueves, 29 de octubre de 2020

Por desgracia, con todo el estrés y el agobio de la rutina diaria, no siempre tenemos el tiempo suficiente como para preparar un currículum desde cero

¿Estás intentando darle forma a tu currículum, pero no consigues sacar nada en claro? Crear un currículum de cero puede no ser la mejor opción, especialmente si no tienes tiempo o los conocimientos adecuados para ello.

Por ello, puedes probar con páginas como plantillas-curriculum.com en donde encontrarás las mejores plantillas para crear tu CV.

Si todavía no sabes que ventajas te aporta la creación de un currículum de esta manera, te invitamos a seguir leyendo.

¿Por qué deberías crear un CV utilizando plantillas?

1. Personalización total

Crear un currículum mediante un sistema de plantillas es muy práctico porque se pueden personalizar con todo detalle. Existen muchas plantillas, por lo que es muy sencillo encontrar aquella que mejor se adapta a tu perfil profesional.

Con independencia de si eres un creativo, informático, o comercial, tienes tantas plantillas que seguro que encuentras una que te identifica.

2. Te permite ahorrar tiempo

Con las plantillas para CV podemos ahorrar mucho tiempo. Podremos olvidarnos parcialmente del estilo y centrarnos en una de las partes más importantes del documento, que es el contenido.

Puedes partir de una base, personalizarla con detalle basándose en tu tiempo y tus conocimientos, y dar prioridad a la historia que quieres mostrar sobre ti en el mismo.

3. Estilo adaptado a los nuevos tiempos

Las plantillas para currículum se van a actualizando sobre la base de las exigencias estéticas del momento. El gran problema de ponerte a diseñar un CV por tu cuenta es que, o bien tienes amplios conocimientos sobre diseño, o bien es posible que presentes un documento con un estilo que esté pasado de moda, obsoleto.



Estas plantillas te garantizan que el documento entrará por los ojos al encargado de RRHH desde el primer momento.

Como ya te puedes imaginar, esto es muy importante, ya que elevará las posibilidades de que el reclutador se termine decantando finalmente por nosotros.

4. División de secciones

A la hora de diseñar un currículum es complicado encontrar una buena división de secciones. Puede que algunas nos ocupen más que otra y esto haga que el documento no esté equilibrado.

Las plantillas ya tienen estas secciones correctamente definidas, de tal forma que tan solo tendrás que rellenarlas.

Muchas de ellas trabajan los puntos de calor, aquellos lugares del currículum a donde van a parar las miradas de los entrevistadores. Así, estaremos colocando la información en un lugar que sabemos que se va a ver bien.

5. Plantillas para todo tipo de documentos

Hemos estado hablando de las plantillas para currículums porque son las más usadas, pero también podemos encontrarlas para todo tipo de documentos: por ejemplo, en el siguiente link de plantillas para contratos podemos encontrar plantillas que nos permitirán formalizar acuerdos y tener una validez legal.

Si quieres ahorrar tiempo, y hacer las cosas bien, olvídate de hacer las cosas desde cero y trabaja siempre desde una plantilla base.