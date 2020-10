Críticas por la falta de dosis y de espacios para vacunar contra la gripe en Salamanca

Miércoles, 28 de octubre de 2020

El PSOE lamenta que se rechazase su iniciativa para la cesión y habilitar espacios municipales con el fin de que pudieran utilizarse durante la campaña

“Caos y el desconcierto en la campaña de vacunación contra la gripe en Salamanca”. Es la denuncia que hace el PSOE, que habla de “falta de dosis y de espacios suficientes y apropiados para vacunar contra la gripe” en la capital charra.

En este sentido, lamenta el rechazo de su iniciativa con la que pedía la cesión y habilitar espacios municipales con el fin de que pudieran utilizarse durante la campaña de vacunación contra la gripe y no saturar aún más los centros de salud. “Una propuesta que hubiera evitado las colas de ciudadanos a las puertas de los consultorios en condiciones infrahumanas que se están produciendo”, afirman.

En este sentido, aseguran que “dicha vacunación tiene o ha tenido que suspenderse o aplazarse en muchos colectivos de población por la falta de dosis, tal y como ha pasado, por poner algún ejemplo, con los empleados públicos aunque, la paralización llega también otros sectores en general de la población”.

Y todo ello, añaden los socialistas, cuando tanto a la Junta como al Ayuntamiento se le ha llenado la boca durante las campañas en las que se invitaba a los ciudadanos a proceder para ponerse la vacuna diciendo y asegurando que habría dosis suficientes para todas las personas. Un problema que, se suma, al que se viene padeciendo desde el inicio de dicha campaña como es “la incertidumbre por falta de recursos humanos y la ausencia de directrices e información al personal sanitario”.

Una vez iniciada la campaña de vacunación entre los empleados públicos de la Junta, recuerdan desde el PSOE, se tuvo que paralizar especialmente entre los profesionales del ámbito sanitario y de educación, “grupos de riesgo que deberían haber sido vacunados cuanto antes por el contacto tan próximo que tienen con pacientes y alumnos”. Desde esta forma, “tanto la Junta como el Consistorio, una vez más, han puesto en evidencia el nulo interés que tienen para proteger de manera eficaz la salud de los trabajadores al no poner los recursos necesarios para que puedan vacunarse”.

Por desgracia, se apunta desde las filas socialistas, la falta de dosis también ha empezado a afectar a los Centros de Salud. Muchas personas que han sido citadas y que han esperado pacientemente en las puertas de algunos de sus Centros se les han comunicado la suspensión de la cita, invitándoles a que pidieran una nueva y sin saber cuándo pueden ser vacunados porque no se dispone de las dosis necesarias, “los usuarios han tenido que regresar a sus domicilios sin poder vacunarse y después de esperar largas colas, durante mucho tiempo a la intemperie y las inclemencias del tiempo en plena vía pública”



Desde el PSOE se afirma que ahora no valen, “ni sirven como excusa” los mensajes de la Consejera de Sanidad y del propio alcalde pidiendo calma y tranquilidad, anunciando que la campaña de vacunación se extenderá por más tiempo porque eso es “añadir más desconocimiento, improvisación y desconcierto en la gestión que están haciendo”. Es indudable que la vacunación tiene unos tiempos previstos para prevenir que las personas no enfermen, “la gripe no avisa”, y puede aparecer de forma rápida y ahora más que nunca es importante vacunarse debido a la pandemia del Covid-19. La vacunación es especialmente importante en las personas de alto riesgo pero también en el resto de la población al poder presentar complicaciones graves a causa del virus además de contribuir a evitar la saturación del sistema sanitario.

Desde el PSOE ya se ha realizado una petición expresa en la que pide soluciones para que se reanude cuanto antes la campaña, “es intolerable la falta de previsión de la Junta y del Ayuntamiento de la capital en Salamanca no cubriendo la programación prevista”

El Grupo Socialista en el Consistorio le ha recordado a su vez al alcalde Carbayo que, con el apoyo de su socio de gobierno de Ciudadanos, rechazaron en el Pleno una iniciativa del PSOE que pedía la cesión y habilitar espacios municipales con el fin de que pudieran utilizarse durante la campaña de vacunación contra la gripe y no saturar aún más los Centros de Salud. Una propuesta que hubiera evitado las colas de ciudadanos a las puertas de los consultorios en condiciones infrahumanas que se están produciendo.

Las cifras alarmantes que se incrementan día a día tanto en la provincia como en la capital, ponen en evidencia la nefasta gestión que se está llevando a cabo tanto para el control de la pandemia como para la puesta en marcha de la campaña de vacunación de la gripe por parte de la Junta y el Ayuntamiento de Salamanca que, “siguen sin aumentar recursos, mostrando relajación e improvisación, y una ausencia total de previsión y planificación además de estrategia, lo que supone una absoluta irresponsabilidad” han concluido de la bancada socialista.