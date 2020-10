El Juvenil de la UD Santa Marta se queda con el Triangular organizado por el Ciudad Rodrigo CF

Sábado, 24 de octubre de 2020

Por 3º fin de semana consecutivo (algo totalmente excepcional en cualquier momento), el equipo Senior del Ciudad Rodrigo CF volvió a saltar en la tarde sabatina al Francisco Mateos para continuar con su preparación de pretemporada, en este caso no jugando un partido al uso, sino disputando un Triangular (cada partido duró 45’) frente a los equipos juveniles del CD Badajoz y la UD Santa Marta de Tormes, militantes ambos en la División de Honor de la categoría.

Quizá por ese ‘exceso’ de citas en casa, por el hecho de que a las 16.00 horas se jugó el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, o por lo desapacible que se puso la tarde (totalmente nublada, con amenaza de lluvia, y con frío según fue anocheciendo), hasta el Francisco Mateos se acercaron bastantes menos espectadores que en los dos compromisos previos, teniendo de este modo mucho más espacio los que acudieron para repartirse cumpliendo las medidas de seguridad.

Como novedad, para este partido se colocaron sillas por todo el perímetro del campo por donde habitualmente se colocan espectadores, para que nadie estuviera de pie (ya que según la normativa no es legal), ya que la grada permanente y las supletorias se habían quedado ‘pequeñas’ en las citas anteriores. Asimismo, como otro estreno, se han colocado en el campo dos planchas con todas las camisetas y pantalones del Ciudad Rodrigo CF para destacar la publicidad con la que cuenta cada uno de esos elementos.

> CD BADAJOZ 0 – UD SANTA MARTA 1

La tarde futbolera, con el Clásico en el Camp Nou todavía en marcha, arrancó con aún menos público, siendo familiares casi todos los espectadores del primer partido entre los juveniles del Santa Marta y el Badajoz, que protagonizaron un duelo muy disputado, con mucha lucha física. Al partido entró mejor el Badajoz, pero pronto se equilibraron las fuerzas, viviéndose tanta lucha que apenas hubo ocasiones de gol. De hecho, la primera opción relevante no llegó hasta el 21’, cuando a los pacenses le anularon un gol por claro fuera de juego.

Descontada esa ocasión, el primer tiro a puerta válido fue el que decantó la contienda. Tuvo lugar en el 27’, cuando el Santa Marta hizo un centro desde la derecha que no pudo ser rematado por nadie en el primer palo, yendo el balón más allá hasta cogerlo un jugador tormesino y buscar el hueco perfecto entre el palo, un defensa y el portero pacense.

Con el marcador en contra, el Badajoz intentó apretar, presentándose dos veces en pocos instantes en el área tormesina, lo que permitió asimismo que el partido cogiese más ritmo y el tramo final fuera más vistoso. Aunque los pacenses lo intentaron, el Santa Marta se mostró muy sólido atrás, tanto su portero (estuvo muy atento para anticiparse en dos acciones) como su defensa, despejando las llegadas al área que hubo, sin que hubiese ninguna ocasión realmente clara. Por parte tormesina, en el rush final botaron una falta bien dirigida que despejó un defensa pacense.

> CIUDAD RODRIGO CF 0 – CD BADAJOZ 2

El triplete de partidos (siempre de 45’) continuó con la primera comparecencia del Ciudad Rodrigo CF, que salió dominando claramente al Badajoz, que renovó buena parte de su plantel respecto al duelo anterior. En el tramo inicial, Maza lo probó a pase de Lafu (el balón se fue alto), Alberto García hizo un centro que no pudo rematar Javi Moríñigo siguiendo la jugada y mandando el balón alto Alberto Martín, y Santi hizo un disparo en una buena posición que se fue desviado.

Calcado a lo ocurrido en el partido anterior, el primer tiro del otro equipo en liza, el Badajoz, acabó en gol. Fue en el 23’, en una jugada bastante larga que se enredó, y pese a despejar el balón Rober y Alberto Martín en sendos momentos, los pacenses lo volvieron a atrapar, hasta que uno de sus jugadores sacó un enorme remate desde cerca de la frontal que entró ajustado al palo izquierdo haciendo inútil el vuelo de Pepo.

Salvo por una ocasión justo después (un centro que dio pase a un remate raso que atrapó Pepo sin problemas), el Ciudad Rodrigo cogió el dominio a continuación, rozando el gol en tres ocasiones: en el 27’, el guardameta pacense hizo un paradón a un tiro raso cruzado de Alberto Martín; en el 29’, Alberto García mandó alto en boca de gol un pase de Santi desde la izquierda; y en el 33’, Maza estrelló en el larguero el lanzamiento de un penalty que le habían hecho a Santi.



Tras perdonar en esas opciones, el Badajoz recuperó terreno, generando en el 35’ un clarísimo 1vs1 frente a Pepo en el cual el jugador rival intentó resolver desde cierta distancia marchándose el balón al lado del palo izquierdo. Después de un tiro de Maza en el 37’ que se fue al lado del palo derecho, los pacenses remataron la contienda en el 44’ con una acción ‘parecida’ a la anterior: en este caso, el jugador visitante superó a Rober cerca del área, avanzó, y frente a Pepo realizó un tiro cruzado que acabó dentro. Ya sin tiempo para remontar, Maza estrelló otra vez el balón en el larguero en el 45’, con un disparo desde la frontal.

> CIUDAD RODRIGO CF 1 – UD SANTA MARTA 1

Con una victoria para el Santa Marta y otra para el Badajoz, todo quedaba abierto para que cualquiera pudiera llevarse la victoria en el Triangular en el último partido, en el que volvieron a medir en esta pretemporada el Ciudad Rodrigo y el Juvenil del Santa Marta (se enfrentaron hace justo 1 mes en los Campos de Toñete con victoria 3-0 para los mirobrigenses).

Con necesidad de ganar, el Ciudad Rodrigo salió arriba, y aunque los tormesinos asustaron en el 6’ con un disparo desde la frontal que se fue rozando el larguero, los mirobrigenses estrenaron el marcador al minuto siguiente, con un lanzamiento de falta de Alberto García desde 3/4 de campo que entró por toda la escuadra izquierda. La situación no pintaba mal para el Ciudad Rodrigo, pero pronto el Santa Marta se metió de lleno en el duelo, que se convirtió en un correcalles con un continuo toma y daca pero con pocas opciones de gol.

Hubo que esperar hasta el 30’ para que volviera a haber una ocasión clara, con un disparo en buena posición del Santa Marta que se perdió alto, que fue un preludio de lo que estaba por venir, ya que los tormesinos controlaron bastante bien el tramo final del encuentro sin pasar ningún apuro después de colocar el 1-1: fue en el 33’, en una acción rápida y bien movida en la que un jugador se fue por la línea de fondo enviando el balón hacia atrás para que rematase a gol un jugador según llegaba.

Aunque el Ciudad Rodrigo intentó mirar arriba, no llegó a tener ocasiones, generando incluso más peligro el Santa Marta, con un pase de la muerte que cortó Cence in extremis y una falta desde la frontal que no se fue demasiado lejos de la escuadra derecha. Por lo tanto, con una victoria y un empate, los tormesinos se hicieron con la victoria en el Triangular, cogiendo moral para su arranque liguero el próximo fin de semana frente al Burgos CF.

/ZONA MIXTA/

El técnico del Ciudad Rodrigo Aris Marcos expresó tras el Triangular que estaba “muy contento” con los dos partidos de los suyos, considerando que su juego fue “brillante” por lo que “no puedo pedir más”. Desde su punto de vista, el problema fue que “faltó suerte de cara a gol, especialmente frente al Badajoz, porque el equipo generó muchas ocasiones, incluso dio dos largueros, se falló un penalty, pero nos llegaron dos y nos metieron dos; así es el fútbol”.

Aris Marcos remarca que está “muy orgulloso de todos mis jugadores; soy afortunado de contar con un bloque así, y les felicito uno por uno por su esfuerzo, entrega, actitud, sacrificio diario, y por la manera de defender el escudo del pueblo”. El técnico explica que tenían 6 bajas “muy importantes, pero los que han estado han competido fenomenal”. Por último, felicita a la afición por su “ejemplar comportamiento” y al trío arbitral, que estuvo “excelente”, deseando mucha suerte en liga a Santa Marta y Badajoz, “grandes clubes y grandes personas”.