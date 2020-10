El PP denuncia el “olvido” de la rotonda del cementerio “ocho meses después de recibir el informe favorable para ella”

Sábado, 24 de octubre de 2020

Solicitan al Equipo dé Gobierno que de explicaciones sobre la demora en la construcción, ahora que se han iniciado las obras de asfaltado en la CL-610 por parte de la Junta

El Partido Popular de Peñaranda ha mostrado su malestar por el retraso en las obras para la creación de la “prometida” rotonda con la regular el tráfico en los accesos al cementerio municipal.

Tal y como explican a través de un comunicado “se han iniciado las obras de refuerzo en el tramo de la Cl 610 por la Junta de Castilla y León, actuaciones que pasaran por la zona del cementerio. Es por ello que nos preguntamos qué ha pasado con el anuncio realizado, a primeros de enero ,por el Equipo de Gobierno, referido a la consulta realizada a la Junta , sobre la construcción de una Glorieta para la reordenación del acceso a esta zona. En ese anuncio decían que una vez obtenida respuesta de la Junta el Ayuntamiento comenzaría a desarrollar el proyecto técnico”.

Dicha consulta, recuerdan los Populares, “cuentan con informe favorable desde febrero por parte de la Junta de Castilla y León, no vinculante al no

haberse acompañado proyecto. Vemos que han pasado 8 meses desde la emisión de este informe favorable y el Equipo de Gobierno no ha movido ficha presentando el proyecto de esta glorieta. Conociendo, además, desde febrero que la Junta tenía previstas el inicio de las obras de refuerzo en la carretera de la CL 610 y que de haber tenido un interés real hubiera sido el momento para presentarlo”.

Por ello, desde el Partido Popular aseguran que “desconocemos si el interés mostrado en realizar esa consulta era para llevar a cabo el proyecto y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos realmente; o si por el contrario, esta consulta obedecía a otros intereses y el cambio de planes ha hecho que quede en un anuncio sin más como otros muchos que van quedando en el olvido” por lo que piden que el ejecutivo de Carmen Ávila “ofrezca explicaciones a los ciudadanos de qué ha pasado con el anunciado proyecto de reorganizar los accesos al cementerio y que 8 meses después parece que quedó en el olvido”.