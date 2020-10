“Vivo en el Hotel y duermo en un sofá. Estoy solo de la mañana a la noche. Creo que el capitán es el último que debe abandonar el barco”

Sábado, 24 de octubre de 2020

El gerente de este conocido hotel salmantino exige a las administraciones ayudas directas al sector para tratar de paliar una situación que, a su juicio, “llevará al cierre masivo en muy poco tiempo”

El sector hotelero está padeciendo la peor crisis económica que se recuerda en la historia moderna debido al imparable avance en el número de contagios por coronavirus. La ocupación no ha dejado de caer desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma y el confinamiento nacional, lo que se ha traducido en pérdidas continuadas que aun hoy, con el toque de queda establecido y la sombra de un nuevo confinamiento, no hacen sino mantener aún más la preocupación y desesperación de un sector que a duras penas abre sus puertas cada día.

Unos datos, llevados a la escena nacional, pero que en la ciudad de Salamanca cobran aún mayor relevancia dada la importancia del sector turístico y hotelero que dispone la ciudad, uno de los motores principales de su economía.

Los empresarios del sector claman ayuda y de manera inmediata. Este es el caso de Alain Saldaña, gerente del Hotel Casino del Tormes, quien narra la situación “desesperada” que vive junto a su negocio en la actualidad.

¿Cómo estás viviendo este atípico comienzo del otoño-invierno?

A.S: Con incertidumbre, en una situación ya extrema… y lo peor es que el futuro es poco halagüeño sobre todo el sector de alojamientos. Creo que nos han guillotinado la línea de ingresos…no hay turistas, no hay clientes…nos está abocando al cierre en una buena parte del sector.

¿Cuál es la ocupación que tenéis ahora mismo de manera diaria?

A.S: Los que mantenemos las puertas abiertas de nuestros hoteles, que cada día somos menos, porque lógicamente no hay para todos, aunque aún existamos románticos de los que todavía pensamos en que esto tiene solución, estamos viendo una realidad muy muy grave. La ocupación sobre la que trabajamos es lamentable, no llega ni a un 10% del total. Hablando con colegas del sector decimos lo mismo, estamos bajo mínimos, es una cosa terrible. Puedo decir que ya hemos tocado fondo.

¿Desde cuándo lleváis en esta situación tan precaria?

A.S: Desde que se declaró el estado de alerta y el confinamiento general. Yo no discuto que la pandemia está ahí, porque es incuestionable, y esto nadie lo podía predecir ni prever evidentemente, pero creo que se ha gestionado fatal, de manera negligente. Las empresas no estamos teniendo ayudas, los autónomos estamos ahogados, solamente pagamos impuestos y nos cortan las alas… el que tenga músculo y tenga chicha podrá tirar pero el que no tenga está sufriendo para poder pagar nóminas, alquileres, suministros. Y si pides créditos hay que devolver el dinero. Nuestro futuro pasa de ser negro a negrísimo por momentos. Mantengo la esperanza de poder recuperar el impulso y la economía a partir de abril…si fuera así creo que firmábamos todos, pero es que tampoco tenemos claro que eso vaya a ocurrir así

¿Qué plantilla de trabajadores tienes? ¿Están todos activos?

A.S: Para nada, yo tenía 14 trabajadores y me he quedado solo. Actualmente están cuatro de ellos de vacaciones y el resto en ERTE. Hoy estoy haciendo tres turnos todos los días…no me ha quedado otra que venirme a vivir al negocio ya que, ahora mismo, estoy yo solo por la mañana, por la tarde y por la noche. Estoy viviendo aquí…durmiendo en un sofá para poder sacar adelante el negocio y estar preparado a primera hora para dar los desayunos… esta es la situación real que tengo. Sé que es penosa y lo peor es que no recibo ayuda directa al negocio. El día 12 hemos pagado todos los impuestos y en ellos ni una puñetera rebaja, eso sí, cuando llega el momento de confinarse tú no puedes recibir clientes y pretenden que mantengamos la economía y las empresas como si nada… esa es la triste realidad que tenemos, estoy muy decepcionado con la administración.



¿A nivel municipal has recibido algún apoyo?

A.S: Sé que ha habido una línea de ayudas directas para hostelería, terrazas, suelo público… pero nosotros, los hoteles, pagamos los impuestos como siempre, seguimos abonando los IBI, los alquileres, suministros y sin embargo no recibimos clientes…ya ves tu un hotel de más de 40 habitaciones, ¿qué hacemos con apenas 10 de ellas ocupadas?, nos sale más barato cerrar que tener abierto.

A nivel personal supongo que pasa factura. ¿Cómo estás viviendo estos meses?

A.S: Lo mío es un tema romántico la verdad. Siempre he creído que el capitán es el último que abandona el barco, pero ya me entra el agua por todos los lados. Hemos estado tres meses confinados, cerrados y con ingresos cero soportando alquileres, suministros… abrimos en julio y parecía que esto podía empezar a recuperarse. El verano le he vivido con ocupaciones del 40-50% y con precios nada rentables, con lo cual julio y agosto hemos cubierto gastos. Después nos descendieron a la Fase 1, y con ello nos hicieron mucho daño las “no fiestas”, pero aquí no hay problema. Se han reducido los aforos, imponen un montón de restricciones…y con todo ello se nos caen otra vez todas las reservas. Los políticos al final cobran su sueldo, eso es inamovible, pero el resto nos vamos a la mierda y aquí no pasa nada. Septiembre ha llegado y, de ser uno de los mejores meses del año, ha pasado a ser negativo, horroroso diría… aquí seguimos y arriba “la vida sigue igual” mientras nos estamos hundiendo a pasos agigantados.

¿Qué es lo que hoy reclamas de la administración?

A.S: Ayudas directas que nos alivien un poco la línea de flotación, la tesorería. Estamos pagando todo como si estuviéramos trabajando al máximo como siempre…pero hoy no tenemos ingresos. Necesitamos apoyo urgente! No podemos quedarnos en sacar pecho por la tele y luego a los empresarios no nos llegue nada. De 14 puestos de trabajo yo tengo que quitarme 7 y si preguntas al resto de compañeros te cuentan más de lo mismo. Pero es que en enero estaremos 8 millones de personas en el paro y habrá que salir a la calle o ni se…

Por qué Salamanca puede ser un destino ideal para viajar, visitar y pernoctar en hoteles como el tuyo?

A.S: Si quieres que te diga la verdad es que no tenemos argumentos. Hoy ya estamos bajo el efecto de toque de queda… que podemos ofrecer a la gente para que venga… esto a lo mejor se tenia que haber hecho mucho antes. Si yo lo que recrimino es que todo lo que se ha hecho hasta ahora es dar palos de ciego. Salamanca es una ciudad preciosa, cargada de encantos y atractivos, pero necesitamos que desde las administraciones apoyen a quienes estamos aquí cada día, a quienes luchamos desde nuestros negocios por ofrecer servicios de calidad y seguros. La medida de ahora es algo que ya tenía que haberse implantado…pero la realidad es que si seguimos así seguramente de aquí a finales de año cerraremos la mayoría de los hoteles.