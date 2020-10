El centro Insolamis recibe la visita del conocido chef Ruly

Viernes, 23 de octubre de 2020

Ruly Jiménez es Chef con una discapacidad del 54 % y aboga por romper estereotipos

El centro Insolamis ha recibido la visita del conocido chef Ruly Jiménez. Se ha acercado para compartir su experiencia como restaurador con la que ha conseguido Dos estrellas Michelin. Ruly es cocinero con una discapacidad del 54 %.

Comenzó su intervención hablando de la discapacidad, bullying, estereotipos y barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad “Yo voy por delante diciendo que tengo discapacidad y no me gusta que me traten como un pobrecito”, realidad con la que se encuentran muchas personas con discapacidad.

También ha compartido su experiencia en las cocinas, como en muchas ocasiones las personas con discapacidad que trabajan en ellas son relegadas a trabajos como pelar patatas, limitándoles la oportunidad de seguir ampliando capacidades, comenta que a él le encanta transformar platos y sobre todo los postres.

Tiene una gran trayectoria en la cocina obteniendo 2 Estrellas Michelín, y cuenta que las personas con discapacidad no aparecen en la Guía Oficial de Estrellas Michelín y que reciben una mención especial, por ello lucha por el reconocimiento y la inclusión en esta guía, reafirmando que “Con + – discapacidad = iguales”.



Ha trabajado con más de 50 centros de día y ocupacionales de Madrid, enseñando técnicas profesionales de cocina que van desde corte verduras, pescados y carne, trabajar la estética de los platos y la cocina creativa. Ante la pregunta de su paso por Master Chef indica que fue una gran oportunidad para su objetivo llevar la inclusión de las personas con discapacidad al mundo de la cocina, de la hostelería y romper barreras sociales y laborales.

El Chef Ruly ha tenido una gran acogida entre las personas usuarias de Insolamis que le han realizado muchas preguntar y han aprovechado para hacerse fotos con él. Durante el mes de noviembre participaremos en la Semana de la Inclusión que está organizando en el Restaurante Don Fadrique, en la que nos pondremos manos en la cocina. Desde el centro agradecen su visita.