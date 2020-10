¿Un cuento?

Bueno, nosotros también lo hemos intentado sin éxito desde hace tiempo, pero entendemos que llegados a este punto no queda otra que optar por acciones más radicales. Llevamos tiempo ensayando y creo que podemos proponeros una medida que podría funcionar, aunque no estamos seguros al 100%. Se trata de algo que iría muchos más allá de poner en riesgo sus vidas, también correría grave peligro algo que para algunos de ellos parece ser más importante, su economía. Creemos que únicamente afectar a los seres humanos, pero podría descontrolarse y sus efectos ser muchos más serios que otras advertencias llevadas a cabo con anterioridad. Claro que si no hay más remedio y la Asamblea lo autoriza comenzaremos el proceso.