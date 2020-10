Un triangular frente a los juveniles de Santa Marta y Badajoz, siguiente cita para el Ciudad Rodrigo

Jueves, 22 de octubre de 2020

Los socios entrarán gratis, mientras que los no socios pueden comprar sus entradas este jueves y viernes

Después de 9 encuentros de pretemporada (algunos de ellos partidos con todas las de la ley y otros ‘entrenamientos’), el equipo Senior del Ciudad Rodrigo CF volverá a saltar este sábado 24 de octubre al césped del Francisco Mateos para disputar algo diferente: un triangular, en el que tendrá como rivales a los juveniles de la UD Santa Marta y el Badajoz, que jugarán ambos esta temporada en División de Honor.

El programa de la tarde del sábado (en la cual se jugará a las 16.00 horas el Clásico entre Barcelona y Real Madrid) se abrirá en el Francisco Mateos a las 17.30 horas con el duelo entre Badajoz y Santa Marta. Una hora después, a las 18.30 horas, jugará el Ciudad Rodrigo frente al Badajoz; y para rematar, a las 19.30 horas, los mirobrigenses se medirán al Santa Marta.



Como en el partido del pasado domingo, los socios del Ciudad Rodrigo no tendrán que pagar para entrar al Francisco Mateos, mientras que los no socios sí tendrán que abonar 5€. En todo caso, para poder controlar el aforo, es necesario que tanto socios como no socios retiren una entrada física. En este sentido, todos los que quieran hacerse con las entradas pueden pasarse por la taquilla del Francisco Mateos el jueves y el viernes de 19.30 a 20.45 horas. En esos tramos también se pueden formalizar nuevas altas de socios.