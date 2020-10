Lolo Plá: “Es un lujo estar en el Guijuelo. Tengo ganas de empezar a meter goles y ganar”

Jueves, 22 de octubre de 2020

Lolo Plá, delantero del Guijuelo, analiza el estado de forma del bando chacinero antes de visitar al Zamora y disputar el primer partido a domicilio de la temporada, en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.

Estado del vestuario tras el último empate: “Estamos con muchas ganas. El otro día queríamos los tres puntos, pero no los pudimos conseguir porque ellos también estuvieron bien. Tenemos ilusión de que vayan pasando las semanas y poder jugar partidos”.

Mejoría tras mala primera parte: “Veo a los compañeros muy bien y metidos en dinámica. Es importante para todos y para ayudar en lo colectivo. Creo que todos estamos en el mismo barco y queremos sacar esto adelante. No estuvimos bien el otro día en la primera media hora y fue por exceso de ganas, más que ser un problema, hay que maticar ese tipo de cosas”.

Zamora: “Es un rival muy duro y vamos a intentar ir a ganar allí, pero va a ser muy díficil. Intentaremos sacar los tres puntos”.

Partido a puerta cerrada: “Siempre es bueno jugar con público, ya sea en casa o fuera. Te ayuda y te empuja, siempre tienes a algún seguidor que te va a ir a ver al campo. Lo podemos ver (el ser sin gente) como un punto positivo hacia el partido y creo que tenemos que pensar en intentar ganar y si es un añadido para que se vengan abajo, mejor”.

Nivel individual: “Me estoy encontrando muy bien y estoy a gusto. Es un lujo estar aquí, ya que tanto los compañeros como el club me tratan muy bien y soy uno más de la familia, eso es importante para un jugador. Físicamente tenía miedo a ver cómo me encontraba al estar mucho meses parados y me veo bien. Después, con balón me estoy adaptando, porque nunca he jugado en césped artificial, pero aquí se puede jugar; no es como en otros campos en los que no puedes hacer nada. Tengo ganas de empezar a meter goles y ganar”.