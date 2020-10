“Estamos cerca de Salamanca, eso favorecería un núcleo industrial más importante, pero creo que la situación del polígono lo hace inviable”

Jueves, 22 de octubre de 2020

El responsable de esta reconocida empresa de maquinaria agricola reclama dotar de mejores servicios al polígono para favorecer su expansión y un refuerzo en su actividad

Uno de los ejes transversales de la actividad en el polígono industrial de Peñaranda es sin duda la maquinaria. Un sector que cuenta con una importante representación dentro de este recinto industrial, capitaneado por Margareto, empresa arraigada en la zona y líder en el mundo del campo a nivel regional y nacional.

Es una de las empresas que hace ahora casi tres años, decidió cambiar su base de operaciones al polígono y que hoy, con el paso del tiempo y su asentamiento, se esfuerza día a día por ofrecer los servicios de calidad que les han hecho reconocidos desde un enclave al que ven con carencias y necesidades a cubrir de manera urgente. Teodoro Santamaría es gerente de Margareto y hace un retrato de la realidad que hoy están viviendo dentro de este cinturón industrial.

¿Cómo ves la situación actual del polígono industrial?

T.S: Con una distribución complicada. Apenas tenemos entrada y salida para grandes vehículos. No pueden juntarse dos camiones en los accesos porque no entran…las calles están de pena, multitud de baches y en una situación de carencia general muy importante.

¿Qué soluciones plantearías como urgentes?

T.S: La primera sin duda es tener un buen acceso a la autovía A-50 y que el pavimento de las calles esté en condiciones, que podamos circular y transitar por ellas con total normalidad y no sorteando agujeros.



Al margen de las demandas ¿crees la situación geográfica del poligono es un valor para el asentamiento empresarial?

T.S: En el polígono hay gran concentración de empresas. Eso genera mayor número de posibilidades de que las empresas puedan interesarse en asentarse aquí. A pesar de las deficiencias, como situación es muy buena…aunque queda mucho por mejorar…nosotros tenemos otra empresa ubicada en el polígono de Carbajosa y aquello es para quitarse el sombrero en cuanto a instalaciones, accesos y apenas problemas burocráticos para desarrollar tu actividad, cosa que aquí no pasa. Estamos a 40 kilómetros de Salamanca, lo que podría favorecer la formación de un núcleo industrial mucho más importante, pero la situación que presenta hoy el polígono y sus carencias creo que lo hacen inviable…eso por no hablar de la visibilidad de la que disponemos. Nosotros vamos camino de cumplir tres años aquí y todavía hay gente a la que incluso tenemos que salir a buscar porque están perdidos tratando de localizarnos. No hay señales en las salidas de las carreteras, ni en las entradas de Peñaranda…eso debe mejorar y ya.

¿Qué reclamarías de la administración?

T.S: Urgente un arreglo de calles, eso es vital. Buscar alguna posibilidad para poder tener un acceso directo a la autovía y una mejor iluminación. Creo que fundamental y urgente que se lleve a cabo.