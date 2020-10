“Comerciales y transportistas no son capaces de encontrar el polígono. Tenemos que indicarlos como buenamente podemos”

Jueves, 22 de octubre de 2020

La responsable de esta Cooperativa, con 40 años de antigüedad, reclama mejoras en la señalización y la infraestructura, además de resaltar la importancia de este polígono para las comunicaciones por carretera

El polígono industrial El Inestal el Peñaranda es uno de los grandes viveros empresariales con los que cuenta la provincia de Salamanca. Un espacio en el que conviven diariamente decenas de empresas que abarcan multitud de sectores y que ofrecen desde sus instalaciones productos y servicios a nivel regional, nacional e internacional.

Ejemplo de la dedicación por la empresa la encontramos en la Cooperativa Coenyco, con 40 años recién cumplidos a sus espaldas, que pervive dentro de este cinturón industrial, sujetando su actividad alimentaria a través de los cambios que la vida y la situación sanitara actual están demandando.

Rosa Casas Sáez, una de las responsables de la empresa, muestra su preocupación por la situación, además de ofrecer una radiografía real de la vida hoy en el polígono y las carencias que, a su juicio, deben solventarse con urgencia, para poder ofrecer la prosperidad que este recinto esta demandando.

¿Cómo estáis afrontando la actividad empresarial frente al Covid?

R.C: Simplemente estamos siguiendo con nuestra producción. Hemos notado una caída fuerte en las ventas, principalmente en la Hostelería y de poco tiempo para acá. Yo creo que la gente está optando más por consumir en casa que hacerlo en los bares en la situación actual, eso al final nos repercute y mucho. Si la situación se recupera y podemos volver a trabajar con una gran cadena de supermercados como hace algún tiempo hacinamos, podríamos sacar a la gente de los ERTE, incluso contratar a más, como ya nos ha pasado…pero hoy el trabajar menos en los sectores que abarcamos solo ocurre en España ya que en Portugal nuestros clientes siguen consumiendo y seguimos facturando en cantidades similares a las del año pasado. Vivimos una realidad muy desigual.

¿Cómo ves la situación actual del polígono industrial?

R.C: Nosotros llevamos aquí cuatro décadas ya y creo que es interesante mantener una empresa aquí, estamos muy bien ubicados, ya que puedes acceder a toda Castilla y León, además de tener Madrid o Extremadura con mucha facilidad de acceso y cercanía sobre todo. Lo que más nos preocupa del polígono es la señalización. Nadie sabe dónde estamos…los que vivimos aquí lo sabemos, pero si tratas con comerciales o transportistas no te encuentra nadie. Muchos toman de referencia la gasolinera y desde allí nos llaman y tenemos que indicarlos como buenamente podemos. Eso nos pasa casi en el 100% de los casos. Eso por no hablar del mal estado del firme y los estrechos y complicados accesos que tenemos…yo creo que estamos un poco olvidados la verdad.



¿Crees que se ha evolucionado algo en estas décadas en cuanto a la prosperidad de la infraestructura en el polígono?

Yo no he visto mucha evolución. De manera individual sí que se han ido haciendo cosas, cada empresa por su cuenta, pero a nivel de administración yo creo que nada. Me parece que podrían darle mayor visibilidad, que la gente no venga y se encuentre casi por casualidad con el polígono o tenga que preguntarnos a unos y otros sobre lo que buscan, algo también muy habitual.

¿Qué demandarías a la administración?

R.C: Sobre todo que nos den mayor visibilidad a través de una señalización en condiciones. Una mejora en la pavimentación, fundamental también, pero sobre todo que resuelvan ya la situación de las tuberías de agua que es un problemón muy grande. Nosotros no hay año que no tengamos averías, y la usamos de manera diaria por nuestro trabajo. Que busquen financiación para poder hacer la reforma necesaria y no parchear como se viene haciendo…Además creo que sería importante que desde el Ayuntamiento generaran una potente campaña promocional sobre el polígono y las empresas que aquí ofrecemos nuestros servicios y productos. Es un valor el que tenemos aquí que podría atraer a mucha más gente y fomentar la economía local.