¿Es esto lo que se espera de un Papa?...

Fratelli tutti es el título de la nueva encíclica del papa Francisco. “Hermanos todos”, frase atribuida a san Francisco de Asís, y que inspira al pontífice.

Francisco es de origen argentino, perteneciente a la orden de jesuitas y aunque nada o muy poco tengan en común ambas ordenes, parece ser que el actual pontífice se identifica con el mencionado santo. Amistad social son las vías indicadas por el Pontífice, construir un mundo, mejor, justo y pacífico, con el compromiso de todos: pueblo e instituciones, cambio climático, feminismo, educación en igualdad. En 2003, bajo el liderazgo del entonces Cardenal Joseph Ratzinger posteriormente Benedicto XVI y con la dirección del Papa Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe enseñó que “el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad” ¿Qué diferencia hay entre unión civil y matrimonio homosexual? Este Papa, con sus palabras, confunde al personal, tanto a los católicos, como a los que no lo son, cada vez lo entiendo menos etc. Se reafirma en la citada encíclica no a la guerra y la indiferencia.

Nadie dentro de la Iglesia española duda a estas alturas de que la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y el Papa el próximo sábado en el Vaticano beneficiará políticamente al presidente Sánchez. El Ejecutivo sanchista ya se ha encargado de rentabilizar el encuentro. La vicepresidenta Carmen Calvo, soltó la lengua la semana pasada en el Congreso de los Diputados y el propio Pedro Sánchez en su RRSSociales. “Gracias por clamar contra el neoliberalismo y el populismo” escribía Pedro el pasado 6 de octubre haciendo un clarísimo guiño a Francisco.



El Papa de la Pachamama (La divinidad es la Madre Tierra, pero no solo la tierra geológica, tampoco la naturaleza; es todo en su conjunto. No está localizada en un lugar, pero se concentra en manantiales, vertientes, o apachetas) Bergoglio pasará a la historia de la iglesia católica, como un papa populista, amigo de ateos, no disimula su atracción por el globalismo, la inmigración y el Foro de Sao Paulo. ¿Hay vientos de cisma en la Iglesia? ¡Cuidado! se cumplirán las profecías de Nostrádamos, el vidente más famoso del siglo XVI; sobre el año 2020 anticipó, no solo la pandemia del coronavirus sino también la crisis económica, guerra, cambio climático y el futuro de dos altos mandatarios ¿Cuáles?

Francisco ha felicitado a Evo Morales, por su triunfo en Bolivia, al igual que nuestro vicepresidente Iglesias, están exultantes y coinciden en muchas cosas que antes chirriaban, Es sabido que la señora Carmen Calvo a la que hubo que rectificar el contenido de las palabras, sobre lo dicho o no por Francisco, sobre la exhumación de Francisco Franco y su posterior lugar de reposo. Está desde hace meses negociando con el Vaticano, es probable que Pedro vaya a cerrar el acuerdo resultante, y siendo mal pensada, entre otras cosas, incluirá las inmatriculaciones y la demolición de la Cruz del Valle de los Caídos… lo veremos.

Es de suponer que el Papa y Sanchez llegarán a acuerdos en todo, no debemos olvidar que Bergoglio, nada tiene que ver con el anterior, Benedicto XVI, éste actúa como un político de izquierdas, amigo de Maduro, los Castro, Cristina… en este ambiente se desenvuelve como pez en agua.



Cuando Sánchez y sus camaradas: Iglesias, Montero, Celaá, Irene, Yolanda, Castell y el gracietas zafias Rufián, aplauden al Papa y su 'tutti frutti', no van a tener problema de entendimiento. Vivimos con la llegada de Francisco la repetición de la Edad de Hierro. Esperemos que no cunda el pánico y cada mochuelo regrese a su silla. Los príncipes purpurados, la mayoría de las veces suelen estar mejor calladitos. A nadie sorprende la charlatanería de SS… el final nos puede conducir a un peronismo cuya organización se afianzaba sobre tres “ramas” (política, sindical y femenina) La denominación de “justicialismo” proviene de la importancia concedida a la justicia tipo paella. Y esto no es bueno para España. ¡No señores! vamos hacia el abismo. Impaciente, espero, comuniquen la nueva mentira que Sanchez traiga del Vaticano.