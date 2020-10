Así será la venta de entradas del Salamanca UDS - Coruxo y el acceso de los aficionados

Miércoles, 21 de octubre de 2020

Sólo se abrirá Fondo Sur y Tribuna y los abonados de Fondo Norte y Preferencia se reubicarán en la ‘grada noble’ del Helmántico

"A continuación resumimos algunas de las normas de obligado cumplimiento establecidas para el partido del próximo domingo, a las 17 horas en el Helmántico, correspondiente a la segunda jornada liguera en Segunda B. Adjuntamos también la forma de adquirir las entradas.

*Sólo se abrirá Fondo Sur y Tribuna. Los abonados de Fondo Norte y Preferencia se reubicarán en Tribuna.

*Las entradas se podrán adquirir en las oficinas del Estadio Helmántico los días jueves 22 y viernes 23 de octubre en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, y en la Boutique de la UDS del Pasaje Coliseum (Plaza Mayor) los días viernes 23 por la tarde, de 17 a 20 horas y sábado 24, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. También el día del partido de 10.30 a 13.30 y de 15.30 horas hasta el comienzo del choque, a las 17 horas, en las oficinas del Helmántico.

*Las entradas tendrán un coste de 18 euros en el Fondo Sur y de 25 en el caso de Tribuna.

*Los asistentes deberán identificarse a la entrada al estadio con su DNI y el abono (en caso de los abonados del club, que no pagarán entrada) o entrada (los no abonados) que les permite asistir al encuentro. El resto de personas no podrá acceder y podrá ser sancionada por la Guardia Civil. También deberán presentar la declaración responsable que se pueden descargar en la web del club. Sin ella queda totalmente prohibido acceder al estadio.

*Sólo se abrirá la primera puerta de la carretera de Zamora, donde se situará el control de entrada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un momento delicado, el club realiza un esfuerzo importante y confiamos en todo momento en que los aficionados cumplan con las instrucciones.

Deberá respetarse en todo momento el protocolo establecido por el Salamanca UDS y las instrucciones de los operarios del club y de las Fuerzas de Seguridad, tanto del Estadio como privadas.

Deberá mantenerse la distancia social sin excepción de ningún tipo y en todo momento, tanto en el estadio como en el acceso al recinto, respetando el orden de llegada. También es obligatorio el uso de mascarilla (dentro y fuera del estadio). Se prohíbe fumar en el recinto y comer y también levantarse y amontonarse en los vomitorios. Los asistentes deben utilizar gel hidroalcohólico en los accesos. A la entrada al campo, se medirá la temperatura. Aquellos que superen los 37,5 grados deben abandonar el recinto y ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades sanitarias y/o acudir al médico. Se abrirán las puertas desde una hora y media antes del comienzo del partido (a partir de las 15.30 horas). Se ruega acudir pronto para que se pueda realizar un acceso adecuado.

Se debe cubrir la boca y la nariz con el codo en caso de tos o estornudo.

Se deberán utilizar pañuelos desechables y depositarlos en algún lugar destinado a ello, nunca tirarlo al suelo.

Evitar cualquier saludo que conlleve contacto físico con las manos tales como choque de manos o abrazos. Se saludará en la forma que recomienda la OMS llevándose la mano al pecho e inclinándose.

Restringir los movimientos durante el partido manteniéndose en su asiento durante todo el encuentro.

Se prioriza la circulación de los aficionados en un solo sentido y siempre por la derecha.

El club informará de la forma en que se realice la salida del templo.

A la entrada del estadio, los voluntarios Covid-19 indicarán la forma en la que sentarse, siempre en los lugares habilitados para ello, que estarán perfectamente señalados.

*El incumplimiento de estas medidas conllevará la expulsión del recinto y la imposibilidad de acceder al mismo mientras dure este protocolo.

*El Salamanca UDS pide a los aficionados de Salamanca capital que no acudan y vulneren la normativa actual vigente, confiando en que en un futuro no muy lejano podamos volver a encontrarnos en el Estadio apoyando a nuestra querida Unión.

*Y no olvidéis: DNI, ABONO/ENTRADA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE.

*Recordamos la situación especial que, debido a la pandemia del Covid-19, vive Salamanca Capital, que imposibilita la salida y entrada de sus habitantes sin causa justificada, por lo que instamos a que nuestros aficionados sean responsables y no incurran en errores que pueden acarrearles sanciones y menoscabar el enorme esfuerzo del club", rezó el escrito del club charro.