Más de 46.000 viviendas de la provincia de Salamanca están en zonas oscuras sin acceso a internet, según el PSOE

Miércoles, 21 de octubre de 2020

Los socialistas recuerdan que no se han ejecutado los seis millones de euros que se aprobaron en la Salina para llevar internet a los municipios de la provincia

“La Diputación de Salamanca no ha invertido un céntimo de los seis millones de euros que destinó para llevar internet a los municipios de la provincia”. Es la denuncia que hace el Grupo Socialista en la Salina que asegura que “no solo no se ha ejecutado esa partida, aprobada meses antes de las elecciones, para llevar y proveer de banda ancha a los pueblos sino que esos mismos fondos se anularon meses después para destinarlos a otros menesteres de menor enjundia”.



El diputado provinciales del Grupo Socialista, Manuel Ambrosio Sánchez recordaba que la zonas rurales de nuestra provincia "tienen una carencia total en conectividad lo que lastra muchas por no decir todas sus posibilidades de salir adelante, crear empleo, desarrollo económico y poder asentar población".

Todo esto, en su opinión, lleva a que "Salamanca está en el furgón de cola a pesar de ser un bien y un derecho universal.Un servicio esencial fundamental para el teletrabajo, tanto ahora, en estos tiempos tan circunstanciales, como siempre, para combatir la despoblación, para posibilitar el asentamiento de empresas, y para fomentar la cohesión territorial y la igualdad acabando con la percepción de que hay ciudadanos de primera, los del mundo urbano, y ciudadanos de segunda, los del mundo rural".



Por otra parte, recordaba que "los Ayuntamientos y los alcaldes no tienen capacidad para negociar con las operadoras encontrándose totalmente desvalidos y abandonados".



En esta misma línea se ha expresado, Beatriz Martín, también diputada provincial del PSOE, quien ha destacado la multitud de iniciativas que el Grupo Socialista y sus cargos públicos han presentado, tanto en la Junta como en la Diputación, para intentar mejorar esta situación, " propuestas que se han encontrado siempre con el rechazo, la negativa y el voto en contra tanto de PP como de Ciudadanos, cuando en Salamanca hay 758 zonas oscuras, que no tienen acceso a internet en ninguna de sus posibilidades, o lo que es lo mismo, 46.469 viviendas”.