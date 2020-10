El Helmántico y el Salamanca UDS se preparan para volver a vivir un partido de Liga… sin la mayoría de sus abonados y público de la capital

Miércoles, 21 de octubre de 2020

El Helmántico y el Salamanca UDS se están preparando para volver a vivir un partido de Liga… sin la mayoría de sus abonados y público de la capital, dado que las restricciones de movilidad impedirán que gran parte de los aficionados blanquinegros puedan desplazarse hasta Villares de la Reina, ubicación del campo, para presenciar el duelo con el Coruxo (domingo, 17:00 horas).

Además, las autoridades pertinentes cumplirán con su labor y realizarán controles en las rotondas cercanas al estadio con el objetivo de que se cumplan las medidas para evitar la propagación de la COVID-19, mientras que el club hará un llamamiento a la responsabilidad individual de cara al choque.

No obstante, los seguidores de los de Sergio Egea que no residan en la ciudad de Salamanca sí que podrán asistir al encuentro y deberán apoyar a su equipo desde, al menos, Tribuna y Fondo Sur con la idea de que los jugadores sientan su calor por aquellos que no tendrán la oportunidad de vivir el debut de la competición doméstica en ‘el templo’.