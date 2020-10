Lucas asegura que la Junta cumplirá el compromiso de financiación al Centro de Investigación del Cáncer

Martes, 20 de octubre de 2020

Desde el Gobierno autonómico han mostrado su compromiso de financiación con un millón de euros, situando la fecha en 2023

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asegurado este martes que la Junta de Castilla y León trabaja en el compromiso de financiar con un millón de euros al Centro de Investigación del Cáncer y ha situado la fecha en el año 2023.

De este modo ha respondido Lucas al procurador socialista por Salamanca Fernando Pablos que ha reivindicado el CIC como una institución fundamental en la investigación en Castilla y León y ha significado la "relevancia" de los hallazgos de este centro donde trabajan investigadores del máximo prestigio internacional que dedican parte de los recursos al pago de gastos corrientes como la luz.

"Me habla de 2023, creo que usted no se ha enterado bien", ha afeado Pablos a Lucas a la que ha recordado que en 2019 no existía la actual pandemia de coronavirus. "No lo dilate más (...) hoy mejor que mañana", ha pedido el procurador socialista que ha cuestionado la "propaganda y el protagonismo" que busca el PP con este proyecto.

"No se atribuya el mérito de una PNL", ha respondido Rocío Lucas al socialista al que ha recordado que el CIC depende de más administraciones, con un llamamiento a trabajar juntos y con lealtad, para aclarar asimismo que, además de los efectos de la pandemia del coronavirus, Castilla y León se encuentra en situación de prórroga presupuestaria.