Muerte de Trotsky

Recogido del “Diario de Yucatán” (El periódico de la vida peninsular): “León Trotsky dejó de existir el miércoles veintiuno de agosto de mil novecientos cuarenta, a los sesenta y uno de edad. El ex-comisario del ejército rojo de la Rusia soviética se encontraba el martes a las diecisiete horas treinta minutos cuidando solícitamente a sus conejos, cuando llegó Ramón Mercader, quien hacía tiempo que tenía facilidades para entrar en la casa. Se saludaron cordialmente y, tras cruzar algunas palabras con el líder, Mercader le dijo que quería leerle un artículo importante que había escrito, para que le diera su opinión. Trotsky lo invitó a pasar a su estudio, donde entraron los dos solos. Nadie vio el momento culminante de la agresión, pero se supone que mientras el ex-comisario ruso leía el artículo Ramón Mercader lo atacó con un zapapico alpinista, hiriéndolo gravemente, pero no sin que antes Trotsky pidiera auxilio. Acudió su esposa Natalia Sedov, quien le arrancó al asesino el pico de las manos, evitando que rematara a su esposo, mientras aquél decía: "Agredí a Trotsky porque me lo ordenaron. Mi familia está en Rusia y me amenazaron con matarla si no lo hacía".

"El todo Madrid" pasaba por "Chicote". Don Pedro, el rey de los cócteles y de las relaciones públicas, oficiaba como maestro de ceremonias en su local donde recalaban los actores y actrices que llegaban a la capital de España.

El Gobierno nacionalizó todas las redes de los ferrocarriles españoles que hasta la fecha habían sido explotados por diferentes compañías privadas. Se hizo cargo de las vías férreas, locomotoras y vagones una empresa pública llamada Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Aquí Londres, emisora de la BBC, radiando para España por ondas cortas: “La dictadura cada vez se encierra más en sí misma debido al rechazo internacional de los países libres. Fuentes dignas de todo crédito nos comunican que el dictador ha nacionalizado los ferrocarriles en lo que llama Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.”

En el Novedades actuaba Juanita Reina, la coplista más famosa.

Al amanecer del día quince de octubre de mil novecientos cuarenta fue fusilado en los fosos del castillo de Montjuïc en Barcelona el ex-presidente de la Generalidad catalana Luís Companys". El político catalán fue detenido en Baule-les Pins (Francia) por la Gestapo y entregado a las autoridades españolas.

El Atlético Aviación se proclamó campeón de la Liga la temporada mil novecientos treinta y nueve-cuarenta.