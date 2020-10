Compromisso com o propósito

Se vivermos com propósito a nossa vida segue o seu caminho com mais sentido, sabor e intensidade. Muitas vezes o propósito pode ser apenas o compromisso connosco ou com um determinado objectivo. Apesar da vida ser uma etapa breve ela é quase sempre o tempo bastante para cumprirmos o nosso caminho. E esse percurso deve ser andado com leveza, mesmo se os obstáculos são demasiado pesados. O tempo curto que é colocado à nossa disposição deve ser aproveitado ao máximo. A este propósito William Shakespeare disse-nos que “todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme.” Na verdade essa firmeza é traduzida pelo nosso compromisso com a estrada que temos para andar. Nem sempre nos damos conta disso. Andamos tantas vezes às voltas sem sairmos do mesmo lugar, perdemo-nos no caminho e não sabemos para onde ir. A nossa viagem contará sempre com tempos de aprendizagem, de ilusões e desilusões. Aprendemos a cair e também a erguermo-nos do chão. Se tivermos compromisso e propósito tudo se tornará mais claro aos nossos olhos. Tudo será mais simples apesar dos difíceis obstáculos que teremos forçosamente que ultrapassar. Nem sempre apreendemos o nosso propósito. Por vezes não o conseguimos desenhar. Porém se não formos ao seu encontro ele ser-nos-á revelado pelas próprias circunstâncias da vida. É nesse momento que tudo fará mais sentido. É nesse instante de luz que tudo se ilumina à nossa frente. É nesse momento que renovamos as nossas forças para continuarmos o caminho com um propósito firme que nos guie para além dos dias do horizonte. Se assim fizermos as graças da mente e do coração virão ao nosso encontro para nos ajudarem a desenhar todas as portas que abrem para a felicidade.