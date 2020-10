La pandemia aumenta las peticiones de ayudas sociales para pacientes oncológicos

Lunes, 19 de octubre de 2020

La presidenta provincial de la AECC, Inmaculada Rodríguez, muestra su preocupación por “que no se pueda reactivar la capacidad del país respecto al cáncer”

La situación de los enfermos de cáncer nunca es fácil, pero en estos tiempos de pandemia, sus dificultades son mayores. Así nos lo cuenta la presidenta en Salamanca de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer): “Son pacientes más vulnerables y con diagnóstico de coronavirus lo tienen más difícil”.

Además, debido a la pandemia del coronavirus, se han evitado algunos ingresos de pacientes con cáncer, que en otras circunstancias se habrían hecho y se han retrasado algunas cirugías y tratamientos de esta enfermedad “porque no se podían dar”. De hecho, la asociación está realizando un estudio nacional para ver los efectos de estas demoras en los pacientes oncológicos.

A pesar de ello, Rodríguez asegura que no han llegado quejas a la asociación salmantina, “nuestros usuarios nos dicen que en Oncología no les han tratado mal, ha sido una buena atención, la mayoría están satisfechos y tenemos una confianza plena en los oncólogos”. No obstante, “nos preocupa que no se pueda reactivar la capacidad del país respecto al cáncer”.

Aumento de las ayudas sociales



Por otra parte, el confinamiento que empezaba en marzo y las restricciones posteriores han mermado notablemente la capacidad económica de la AECC en Salamanca, ya que en verano se sucedían los eventos solidarios en pueblos de la provincia y este año no se han podido realizar. “Contamos con la ayuda de los socios y un colchón de recursos para que los pacientes de cáncer sigan teniendo el mismo trato y respuestas a sus necesidades materiales, psicológicas y sociales”, explica Inmaculada Rodríguez.

En este sentido, destaca que están dando más ayudas sociales: “han aumentado estas peticiones y hay gente a la que estamos ayudando económicamente a sufragar gastos. Y es que el cáncer supone un coste extraordinario para la familia, que debe asumir el 45% de este desembolso”.

Por todo esto, la presidenta de la AECC asegura que la asociación “no puede bajar la guardia” y recuerda que en la situación actual, con los incrementos de contagios de coronavirus, “es muy importante cumplir los protocolos sanitarios, estar protegidos siempre y al máximo, porque cumplir esto salva las vidas de todos, no solo de los pacientes con cáncer”.

