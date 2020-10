El PP insiste en que "nunca" negociará con el Gobierno la renovación del CGPJ mientras esté Iglesias como vicepresidente

Sábado, 17 de octubre de 2020

Anticipa que la moción de censura de Vox que se debatirá la próxima semana "no va a salir adelante" y "reforzará a Sánchez"

El Partido Popular ha vuelto a remarcar, tal y como ha repetido en numerosas ocasiones, que "nunca" va a dialogar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "mientras esté Pablo Iglesias de vicepresidente intentando poner a las personas que él quiere para solucionar sus problemas judiciales".

"Nosotros tenemos la obligación de que la elección sea justa, despolitizada y se prime la independencia judicial. Con esos parámetros sí que se puede hablar con el Gobierno pero nunca con un vicepresidente como es el señor Iglesias", ha señalado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, en una entrevista concedida este sábado al programa 'Parlamento' de Radio 5 recogida por Europa Press.

Durante la entrevista, Beltrán ha criticado que el Gobierno lo que quiere hacer es "por la puerta de atrás violar el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución y sobre todo acabar con la independencia judicial".

Según ha apuntado Beltrán, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, es quien está intentando esa modificación de la ley "para que a él se le pueda juzgar en todas las causas que tiene de una forma que le convenga".

Desde el PP han recordado que el presidente de la formación, Pablo Casado, estuvo en Bruselas esta semana para denunciar lo que pretende hacer el Gobierno sobre cambiar la ley de elección del CGPJ y el partido ha asegurado que allí "tuvo una acogida porque no podían entender cómo es posible que el Gobierno se puede permitir hacer esto".



En este sentido, el PP ha insistido en que acudirán a "todos los lugares necesarios" porque no van a consentir que este "grave ataque a la independencia judicial se lleve a cabo". "Lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional, a todas las instituciones y a los tribunales europeos que sean necesarios", ha advertido Beltrán.

El PP ha asegurado que desde la formación lo que pretenden es "despolitizar la justicia y cumplir con la Constitución", unos reclamos también compartidos por los vocales del CGPJ, según ha señalado Beltrán.

ANTICIPA QUE LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX NO SALDRÁ ADELANTE

Sobre el apoyo del PP a la moción de censura de Vox que se debatirá la próxima semana, Beltrán ha anticipado que "no va a salir adelante" porque no tendrá los apoyos necesarios y en su opinión "son fuegos de artificio que reforzarán a Sánchez, que es quien va a ganar".

"Cuando llegue el momento se dirá cuál es el voto del PP, pero nosotros estamos ahora mismo con esta crisis tan seria y dura y centrados en solucionar los problemas de los españoles", ha señalado.