Aythami: “Miras el calendario y cada domingo va a ser una pequeña final”

Jueves, 15 de octubre de 2020

El delantero de Unionistas aborda todas las cuestiones relativas al partido de los charros contra el Compostela, ya que será el primer duelo de Liga de la historia del Reina Sofía

Ayhtami Perera, delantero de Unionistas, aborda todas las cuestiones relativas al partido de los charros contra el Compostela, ya que será el primer duelo de Liga de la historia del Reina Sofía, en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.

Liga: “Después de tantos meses parados, volver a jugar es un gusto. Puede pasar lo que sea el domingo, pero regresar es una gran alegría para todos”.

Compostela: “La verdad es que no es solo este partido, miras el calendario y cada domingo va a ser una pequeña final. Este fin de semana va a ser especial para mí, porque he jugado en el Compostela y sé lo que es estar allí y lo que la gente me ha querido y lo bien que estuve”.

Plantilla: “La veo muy bien. Se ha fichado casi a un equipo entero, pero es una plantilla muy joven y con ganas de hacer algo bonito con la camisa de Unionistas este año. Hay una Liga con muchos equipos con nombre y, a priori, son superiores, pero cuando te metes en el campo lo de la camisa se olvida”.

Rendimiento: “Después de tanta inactividad, llegas con dudas de cómo te va a responder el cuerpo, pero es verdad que han llevado las cargas de los entrenamientos muy bien. No ha habido problemas con el COVID ni lesiones de gravedad. Hemos hecho una buena pretemporada y la autoestima del equipo ha subido, pero el domingo todo cambia”.

Presión: “Aythami Perera seguirá siendo el mismo, aunque a veces las cosas vayan mejor o peor. Hay rachas en el fútbol, pero estoy con confianza y tranquilo. Ojalá me respeten las lesiones”.

Cifra de goles: “Todo lo que sea ayudar al equipo es bueno. La misma pregunta me la hicieron en Compostela y terminé haciendo 25, por lo que obsesionarte con hacer goles no creo que sea positivo. Lo importante es el equipo”.

Puesto marcado en Liga: “Yo voy en la línea de que partido hay que ganarlo y es una competición muy difícil. Equipos como el Deportivo o el Pontevedra no lo van a pasar tan bien como la gente espera”.