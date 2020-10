IU pide a la Junta que estudie instalar filtros HEPA en los centros públicos de Castilla y León

Jueves, 15 de octubre de 2020

Izquierda Unidad de Castilla y León ha pedido a la Consejería de Educación que estudie "pormenorizadamente" la instalación de filtros HEPA en las aulas de los centros públicos de la Comunidad y provea fondos para ello con el fin de evitar la transmisión de COVID.

La formación ha realizado esta petición después de que la asociación de madres y padres de alumnos del Colegio Santa Catalina de Salamanca le haya dirigido un escrito para exponer la propuesta de instalar filtros HEPA portátiles en las aulas del Colegio, algo que ya ha trasladado a la Dirección Provincial de Educación pero que ha sido denegado.

IU ha incidido en que las recomendaciones sanitarias sobre medidas de calidad del aire en espacios cerrados de la guía del Instituto de Salud Pública de Harvard establecen que se debe incrementar la ventilación con aire del exterior, filtrar el aire interior, complementar con purificadores de aire portátiles, verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilación y filtrado, evaluar técnicas de calidad del aire avanzadas, etcétera.

VENTAJAS



IU ha recordado que los purificadores no requieren ningún tipo de instalación, son de fácil mantenimiento, portátiles, funcionan con prefiltro HEPA y filtro de carbón activo, son cien por cien libres de ozono, no usan luz ultra violeta ni ionización y tienen un bajo nivel de ruido.

Además, considera que no es obligación de padres y madres la mejora de las instalaciones del centro, "pero no en que la autoridad educativa no atienda las propuestas de mejora que se le realicen" y apunta que sobre todo porque el propio Ministerio de Sanidad "recomienda la utilización de filtros HEPA en espacios cerrados cuando la ventilación no se pueda realizar adecuadamente, lo cual sucederá en breves semanas".

Por estos motivos, IU ha solicitado que la Consejería de Educación se ponga en contacto con la Dirección provincial de Educación de Salamanca para conocer "de primera mano" la problemática y contestar de manera motivada a la asociación del Colegio Santa Catalina de Salamanca así como que estudie la posibilidad de instalar estos filtros y proveer una partida presupuestario para ello.