Primera iniciativa en Salamanca para mejorar la ventilación de las aulas con los filtros HEPA

Jueves, 15 de octubre de 2020

La iniciativa se está extendiendo por todo el país. Cada vez hay mas asociaciones de padres y de madres que compran los filtros HEPA para mejorar la ventilación en las aulas a las que acuden sus hijos, con el fin de reducir el riesgo de contagios de coronavirus.

En Salamanca, el AMPA del colegio Santa Catalina de Salamanca lleva semanas intentando instalar filtros HEPA portátiles en las aulas del Colegio. Las recomendaciones sanitarias sobre medidas de calidad del aire en espacios cerrados de la guía del Instituto de Salud Pública de Harvard establecen: incrementar la ventilación con aire del exterior, filtrar el aire interior, complementar con purificadores de aire portátiles, verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilación y filtrado, evaluar técnicas de calidad del aire avanzadas, etc.

Expone la Asociación que hay evidencias científicas que consideran imprudente permanecer durante periodos prolongados en espacios cerrados, con poca ventilación, junto a muchas personas que portan la mascarilla mal ajustadas, lo que suele suceder en las aulas de los Colegios de Educación infantil y primaria.

También argumenta que se tiene que tener en cuenta la transmisión aérea que durante este mes de septiembre se ha conseguido paliar mediante la apertura de las ventanas de las clases, pero esta medida no va a poder llevarse a cabo cuando empiece el frío.



La propuesta que hace esta Asociación de Madres y Padres es que se instaure el uso de filtros HEPA y medidores de CO2 en las aulas del Centro y para ello solicitó permiso a la Dirección del centro y a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca. Los purificadores no requieren ningún tipo de instalación y son de fácil mantenimiento. Son portátiles, funcionan con prefiltro HEPA y filtro de carbón activo, son 100% libres de ozono, no usan luz UV ni ionización y tienen un bajo nivel de ruido.

Tras 15 días de espera, se denegó verbalmente la instalación de los filtros, que la Asociación se ofreció a sufragar, por: no ser obligatorios ni necesarios, porque no era justo que unas aulas tuvieran filtro y otras no y porque no estaba dentro del ámbito de actuación de los padres y madres.

Por eso, el AMPA del colegio Santa Catalina de Salamanca ha dirigido un escrito a Izquierda Unida de Castilla y León y esta formación solicitará a la Consejería de Educación la instalación de filtros HEPA en todas las aulas de los Centros Públicos de Castilla y León.