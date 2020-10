La sombra de Miguel Delibes es alargada

Me percaté entonces de que la alegría es un estado del alma y no una cualidad de las cosas. Que las cosas en sí mismas no son alegres ni tristes, sino que se limitan a reflejar el tono con que nosotros las envolvemos

M. DELIBES, La Sombra del ciprés es alargada

…los protagonistas de mis relatos son inevitablemente perdedores, aplastados por la sociedad, la ignorancia, la política, la organización o el dinero, aquellos recursos que se vale el dictador para imponer su dominio.

M. DELIBES, Parábola del náufrago.