En las buenas y en las malas: la afición del Salamanca UDS no deja de lado a su equipo ni con la pandemia

Miércoles, 14 de octubre de 2020

Los que siempre están no fallan ni en las buenas ni en las malas. Es por ello que la afición del Salamanca UDS no va a dejar de lado a su equipo ni con la pandemia del coronavirus de por medio, puesto que los seguidores del equipo charro son conscientes de que es muy posible que no puedan disfrutar del Helmántico del mismo modo en que lo hacían antes por la situación sanitaria que atraviesa el país.

Sin embargo, los hinchas del conjunto que actualmente dirige Sergio Egea no son de los que se rinden y se las ingeniarán para poder mostrar su apoyo incondicional a una plantilla totalmente renovada para la temporada 2020/2021. Independientemente de que las autoridades competentes indiquen que se puede acudir -o no- en masa a los partidos de Liga de la Segunda División B, los feligreses se mantendrán fieles como si de una religión se tratase.

De hecho, un abonado de Fondo Sur como Juan Hernández comenta que “yo quiero poder observar a mi equipo todos los domingos, lo llevo haciendo desde hace 25 años y he visto siempre a la Unión jugando en casa; y he vivido lo mismo con el Salamanca, pero si no puedo animar en el campo lo haré desde cualquier otra parte, ya sea en mi domicilio viéndolo por televisión o en un bar”. En una línea muy similar está Alberto Ballesteros: “El Salamanca tiene una afición increíble. Nunca nos fuimos y tampoco nos iremos, ya lo dice el lema del club en cada temporada. A mí me encanta ver el fútbol rodeado de gente, pero no pasa nada si hay que mantener la distancia social e ir con mascarilla; menos es nada”. A nadie le puede sorprender un comportamiento idéntico en un amplio número de amantes del Salamanca UDS, puesto que en muchas ocasiones han mostrado su amor por unos colores que llevan grabados a fuego en la piel.

Además, la entidad charra quiere seguir celebrando, dado que no pudo hacerlo por todo lo alto al decretarse el estado de alarma en todo el territorio nacional, los 50 años del Estadio Helmántico, un acontecimiento que es muy importante para aquellos que llevan toda una vida viendo las butacas verdes y naranjas de la tercera Catedral de la ciudad. “Siempre he ido a ver el fútbol al campo, he vivido fuera durante varios años por motivos de trabajo y cada 15 días venía solo para poder hacerlo; es algo que muchos no pueden entender por las categorías en las que hemos jugado en los últimos años, pero a mí me encanta”, relata un Javier Domínguez que es un fijo de Tribuna.

En resumen, lo único que queda claro es que las personas nunca renuncian a lo que de verdad aman. Y la afición del Salamanca UDS es el fiel reflejo de ello.