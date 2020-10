Martes, 13 de octubre de 2020

“Hemos presentado propuestas al Ayuntamiento, Diputación y Cortes y no son escuchadas porque no les interesa ni asumen su responsabilidad”

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en las la Cortes de Castilla y León, Inmaculada García Rioja, junto con la secretaria provincial de Sanidad de los socialistas salmantinos, María García, y la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, han repasado la situación sanitaria de Salamanca y de toda la Comunidad.

“Tenemos una situación sanitaria delicada con una falta de organización y estrategia palpables. ¿Donde está la gerente y máxima responsable del área de sanidad? Tenemos un presidente de Diputación y diputado que no han hecho una sola comparecencia ni han mostrado apoyo a nuestros municipios y qué decir del Ayuntamiento donde repetidas veces estamos presentando mociones de ciudadanos y profesionales. Hemos presentado propuestas al Ayuntamiento, Diputación y Cortes y no son escuchadas porque no les interesa ni asumen su responsabilidad”, afirmaba María García.

En este sentido, recordaba que “en 2009 había 1.082 camas en el Complejo Asistencial de Salamanca y en este momento estamos hablado de 651, imagínense como partimos en una situación de pandemia. La consejería afirma que si la situación se complica, habría 30 camas de UVI en el hospital nuevo pero ¿tenemos profesional para atenderlos? Dejemos de improvisar ya”.

Inmaculada García Rioja se refería a la atención primaria agumentando que “parece que estamos empezando a abrir los consultorios médicos locales que ya decían que estaban abiertos. La Junta ha aprovechado el coronavirus para secuestrar la sanidad, se nos está muriendo mucha gente con Covid pero la gente también se está muriendo de patologías no Covid, tienen que ponerse las pilas y dar atención a una población envejecida y dispersa, la sanidad tiene que ser presencial y no vamos a dejar de insistir hasta que todos los consultorios estén abiertos”.



Finalmente, Elena Martín (alcaldesa de Bejar) explicaba que “desde mediados de marzo la gerencia de Atención Especializada decide trasladar el personal adscrito de nuestro hospital a la planta de hospitalización, se llevan médicos de urgencias 24 horas, enfermeros y técnicos auxiliares. Con lo cual el hospital queda prácticamente cerrado y se nos promete que esta situación será reversible cuando la crisis lo permita porque es una situación excepcional. Al mismo tiempo las consultas especializadas no han vuelto como patología mamaria o han vuelto con una frecuencia mínima y de nuevo la semana pasada han vuelto a trasladar personal al hospital de Salamanca. Por eso, lo que ahora mismo Bejar reclama es la recuperación del hospital.

Fotos de Lydia González