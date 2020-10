Lunes, 12 de octubre de 2020

La versión teatral de ‘Perfectos desconocidos’ llega al Teatro Liceo de Salamanca

Dirigida por Daniel Guzmán, está protagonizada por Inge Martín, Álex Barahona, Olivia Molina, Juan Carlos Vellido, Elena Ballesteros, Bart Santana e Ismael Fritschi

Un instante de la función 'Perfectos desconocidos' de Daniel Guzmán

El teatro Liceo de Salamanca acogerá el próximo viernes, 23 de octubre, la versión teatral de 'Perfectos desconocidos'. Pentación Espectáculos, Milonga, El Niño Producciones, Luis Scalella y Guillermo Francella presentan la gira de Perfectos desconocidos, la versión española de la obra italiana Perfetti sconosciuti de Paolo Genovese, adaptada por David Serrano y Daniel Guzmán, y dirigida por este último.



La pieza teatral, una comedia original y sorprendente, está protagonizada por Inge Martín, Álex Barahona, Olivia Molina, Juan Carlos Vellido, Elena Ballesteros, Bart Santana e Ismael Fritschi. Tras su exitosa gira por España, Perfectos desconocidos llega al Teatro Liceo el viernes 23 de octubre a las 21.00 horas.



“Cuando me propusieron dirigir Perfectos desconocidos en teatro pregunté cuál era la premisa dramática de la que partía la historia y me interesó. Leí el texto original del autor italiano y me atrajo la historia de amistad de un grupo de amigos de toda la vida, la profundidad de los personajes, las situaciones disparatadas, los numerosos giros y la reflexión que sugiere el autor sobre el uso del móvil y el control que ejerce sobre nuestras vidas. La línea argumental por la que transita esta obra y la cercanía de la historia hacen de esta comedia un viaje lleno de sorpresas con grandes dosis de humor, pero también contiene una gran humanidad y profundidad en cada uno de sus personajes”, explica el director Daniel Guzmán.



Perfectos desconocidos nos habla sobre lo hiperconec

tados que estamos actualmente y de la incomunicación que existe en realidad entre nosotros; entre los que tenemos más cerca o más nos importan, como nuestra pareja o nuestros mejores amigos.



“Más allá del contenido narrativo y del sentido del humor, esta obra cuestiona nuestra conducta y nos invita a la reflexión: ¿Debemos compartir todos nuestros secretos? ¿Hasta dónde llega el límite de nuestra intimidad? ¿Las nuevas tecnologías nos ayudan o ejercen un control sobre nuestra vida?”, añade Guzmán. Para lograrlo, ha contado con la complicidad de David Serrano con quien ha adaptado el texto. Serrano y Guzmán ya han trabajado antes en Dos Más Dos, también producida por Pentación.



Perfectos desconocidos fue llevada al cine en nuestro país por Álex de la Iglesia y se convirtió en una de las películas españolas más taquilleras de 2017. “La adaptación de una película como ésta, en la que hay mucho en juego en los primeros planos y en miradas que pueden perderse en el teatro, ha sido complejo y estimulante, y contar con la colaboración para ello de Daniel ha sido fundamental. Hemos querido potenciar el humor y profundizar en las relaciones entre los personajes”, asegura Serrano.



Sinopsis

Cuatro parejas que se conocen desde siempre quedan a cenar en casa de una de ellas y, en el transcurso de la velada, deciden participar en un juego peligroso: leer en voz alta los mensajes y las llamadas que lleguen a sus teléfonos móviles. De esta forma, todos sus secretos y su vida entera quedan expuestos ante los demás.