Tamara Günter: “Quien quiere peregrinar está en el Camino, el coronavirus no es un impedimento”

Domingo, 11 de octubre de 2020

Esta joven peregrina procedente de Alemania ha recalado en el albergue de Fuenterroble de Salvatierra en su viaje a Santiago de Compostela

Tamara Günter es una estudiante alemana de Teología que procede de la ciudad de Essen y a la que sus pasos han llevado hasta el Camino de Santiago como peregrina y concretamente al albergue de Fuenterroble de Salvatierra. Allí ha coincidido con otros caminantes y con Blas Rodríguez, el párroco que los acoge y anima a continuar sus pasos hacia el mismo Obradoiro. La temporada está siendo escasa en peregrinos y el caso de Tamara es escaso al proceder de otro país en los tiempos del coronavirus.

La joven alemana ha iniciado un camino llevada por su fe y está teniendo una grata experiencia en España: "Llevo cuatro semanas ya en el país, al principo me encontré menos gente en el camino, pero a medida que avanzo hacia Santiago me estoy encontrando más, pero es menos de la que esperaba, el trayecto está siendo bastante solitario. Aunque en los albergues y paradas me estoy encontrando con personas que hacen el mismo recorrido y terminas coincidiendo varias veces, como Manuel que procede de Cádiz".



En cuanto al virus, Tamara cree que no es impedimento para el peregrinaje: "Es una actividad que siempre se hace al aire libre, teniendo cuidado cuando te acercas a otros peregrinos y especialmente en los albergues, no hay problema alguno y no conozco a nadie que se haya contagiado en el trayecto. He comenzado el viaje en Sevilla y hasta ahora siempre me he encontrado gente muy agradable. Básicamente no me he encontrado con otros caminantes de otros países, la pandemia ha echado para atrás a gente de otros países, pero no hay ninguna prohibición, quien ha querido peregrinar está ahora en el Camino".