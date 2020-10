Manuel Barreda: “Este año he encontrado en el Camino de Santiago la soledad que estaba buscando”

Domingo, 11 de octubre de 2020

Este caminante andaluz hace parada en el albergue de Fuenterroble de Salvatierra y analiza la temporada de peregrinación en tiempos del coronavirus

Es la primera que vez que Manuel Barreda afronta el Camino de Santiago a través de la Vía de la Plata, antiguo camino de peregrinaje que coincide con el trazado de la calzada romana cuyos vestigios aún se pueden encontrar en algunos puntos del camino. Este peregrino procede de Cádiz y acaba de hacer un alto en el camino en el conocido albergue de Fuenterroble de Salvatierra, uno de los más conocidos de todo el recorrido. Allí, el padre Blas Rodríguez acoge a todos los caminantes y les anima a continuar su marcha hacia Santiago.

El coronavirus y la crisis generada ha provocado que el número de peregrinos sea menor este año, con un verano con bastante menos caminantes que años anteriores. Según el propio Manuel, eso hace el camino más solitario, lo cual es más adecuado para un peregrinaje religioso: "Este año he encontrado en el Camino la soledad que estaba buscando. Creo que peregrinar es también un acto de encontrarse con uno mismo y en cierto modo se había convertido en una atracción turística. Que no está mal que mucha gente se anime a hacer el Camino, pero si tenemos más tiempo para estar en soledad podemos reflexionar más sobre los motivos por los que ir hasta Santiago, que en mi caso es la fe".



Aunque es la primera vez que Manuel recorre la Vía de la Plata, ya tiene experiencia como peregrino, lo cual le permite comparar la situación actual con otras temporadas: "Me he encontrado con mucha menos gente que otros años. Tengo bastante experiencia como peregrino y está claro que la gente está dejando de venir por la pandemia, prácticamente no me he encontrado con nadie en el camino. Al menos no como otros años. Me he cruzado con algunos españoles y pocos extranjeros".