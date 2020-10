El voluntario catalán de los ensayos de la vacuna de Oxford da positivo

Sábado, 10 de octubre de 2020

Ha afirmado que la “vacuna solo me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre”

El enfermero catalán que se vacunó de forma voluntaria el pasado mes de junio con la vacuna contra el Covid-19 de los ensayos de la Universidad de Oxford, Joan Pons, dio positivo el jueves.

Él mismo lo explica en un tuit recogido este sábado por Europa Press en el que afirma que la única forma de saber si la vacuna es eficaz, en sus palabras, es que los voluntarios se contagien: "Ojalá me hayan puesto la vacuna y no placebo", ha dicho.



"La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre", ha explicado el enfermero.