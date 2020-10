La gestión psicológica frente a la situación del Covid es difícil, son momentos de mucha tensión. Pero sabes que tienes que seguir”

Sábado, 10 de octubre de 2020

Desde la sede del organismo en Peñaranda desarrolla cada día los diferentes programas de ayuda a los afectados por el Covid, mientras continua el seguimiento de los programas activos aunque con cambios radicales en su gestión debido al coronavirus

La pandemia, el coronavirus, el estado de alarma y ahora esta segunda oleada de contagios han vuelto del revés las rutinas y las acciones que hasta marzo se venían desarrollando con normalidad a nivel personal y profesional. Es algo innegable. Pero entre todos estos cambios hay organismos que han tenido que readaptar toda su estructura de acción para poder dar abasto a una nueva realidad que ha desbordado todas las previsiones.

Este es el caso de Cruz Roja, institución que se ha visto también en la primera línea de acción para tratar de dar cobertura humanitaria y social a la infinidad de personas que se han visto afectadas por el Covid, bien de manera sanitaria o laboral.

Pilar Sánchez, es trabajadora y voluntaria activa en los diferentes programas de acción que Cruz Roja desarrolla desde su Asamblea comarcal en Peñaranda. Un punto de especial impacto, desde el que se han coordinado programas de ayuda, además de lidiar con las emociones que ha generado y está generando el virus en todos, usuarios y voluntarios.

¿Cómo ha variado tu día a día con el Covid?

P.S: Ha sido un cambio radical. Hemos pasado de estar en contacto directo con las personas a poner barreras de seguridad, desde mascarillas a mamparas...si me hubiesen dicho hace un año que íbamos a tener este cambio no me lo hubiese creído.

¿Qué protocolos llevas a diario al llegar a la sede?

P.S: Para entrar en la sede primero pasamos por la alfombra desinfectante, después en el dispensador de hidrogel en las manos, nos saludamos los compañeros guardando las medidas de seguridad y seguidamente ya nos situamos en los diferentes despachos y comenzamos a desarrollar nuestras labores diarias.

¿Cuál ha sido y es tu labor en esta pandemia? ¿Qué servicios estas dando a la gente?

P.S: Durante la pandemia todo el personal laboral de la Asamblea hemos estado trabajando juntos, codo con codo, en la gestión de las demandas que nos llegaban, siempre junto a las personas voluntarias que han estado formando parte del proyecto Cruz Roja RESPONDE.

Al principio de la pandemia, con el estado de alarma, todas las actividades presenciales que se venían desarrollando de forma semanal en la sede se suspendieron. A las personas mayores que participaban en los proyectos de la Asamblea se les entregó una bolsita con un libro de actividades para que pudiesen continuar realizándolas en casa aunque de forma diferente. Y con los menores que participan en el proyecto de Promoción al Éxito Escolar, gracias a la participación del voluntariado, se continuó con la actividad mediante tele-presencia. Posteriormente, durante este periodo, los servicios se basaban en cubrir las necesidades básicas de higiene, alimentación e incluso medicamentos, de aquellas personas a las que por su situación personal les resultaba difícil cubrir esas necesidades, algo que hoy seguimos manteniendo.



¿Cómo gestionas psicológicamente el vivir la pandemia desde dentro?

P.S: La gestión psicologica es difícil, ya que son momentos de mucha tensión. Pero también sabes que tienes que seguir, así que, de esta forma vas superando los días.

Supongo que te habrás llevado a casa más de un día recuerdos inolvidables de la situación

P.S: Es difícil no llevártelos, hemos vivido y estamos viviendo una situación dura, es algo que queda grabado para siempre en la mente.

¿Qué recuerdo o situación guardas de manera personal a lo largo de estos meses? ¿Algún caso que te marcara?

P.S: Recuerdo uno, al principio de la pandemia, de una señora de avanzada edad que vivía con su hijo, el cual enfermó de Covid y fue ingresado, quedando sola, porque el resto de hijos vivían fuera, y necesitaba medicamentos. Tuvimos que hacer las gestiones para hacérselos llegar. La mujer apenas oía nada, por lo que nos colocaba debajo del felpudo la llave y la tarjeta sanitaria para que pudiéramos hacérselo. Es un caso que no olvidare.

¿Notas miedo entre la gente?

P.S: Sí, pero en mi opinión, es normal, puesto que es una situación desconocida, que no controlamos y que a día de hoy mantiene las cifras de contagios y muertes muy elevadas. Es una situación extraña y en la que todas y todos debemos colaborar si queremos que pase.