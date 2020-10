Angela Dobrowolski, todavía mujer de Josep María Mainat, rompe su silencio con un comunicado

Viernes, 9 de octubre de 2020

Ha emitido un comunicado por primera vez, en el que acusa directamente al productor de maltratador

Llevamos varias semanas hablando únicamente de la trama que hay entorno a la casa de Josep María Mainat y lo cierto es que cada día conocemos datos nuevos sobre la vida del productor. En esta ocasión, Angela Dobrowolski ha emitido un comunicado por primera vez para los medios de comunicación en el que acusa directamente al productor de maltratador: "Se están instruyendo y siguen abiertos, dos procedimientos penales contra José María Mainat por violencia de género contra mi persona".

Algo que nos ha dejado completamente sorprendidos, porque como bien hemos comentado anteriormente, cada día salen a la luz nuevos datos sobre el productor y su todavía mujer. Ángela confiesa que en esta situación por la que está pasando: "Mi principal prioridad ha sido siempre la protección de mis hijos pequeños, a los que intento e intentaré garantizar su bienestar emocional y la defensa de su derecho a la in

timidad. Por ello, me he negado a ceder la guarda y custodia de mis hijos".

Sobre cómo está pasando ella estos momentos en los que su vida privada ha salido en todos los medios de comunicación, asegura que: "Me está resultando especialmente difícil, debido al tratamiento que determinados medios de comunicación están dando a los hechos que nos afectan, en forma de especulaciones, persecuciones y juicios paralelos, que están afectando de manera grave a toda mi familia, especialmente a mis hijos pequeños".

Y no solamente esto, porque Ángela ha hecho referencia a la casa donde está viviendo, su casa junto con Josep María Mainat: "Lamentablemente, yo no tengo la capacidad de cambiar de domicilio cuando los medios de comunicación acechan a la puerta de mi casa, y por tanto no puedo ocultarme o evitar el asedio al que estoy sometida". ¿Cómo acabará la historia de la trama Mainat?