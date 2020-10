‘Lo llevas dentro’, el lema con el Cáritas trata de atraer nuevos voluntarios

Viernes, 9 de octubre de 2020

‘Lo llevas dentro’ es el lema de la nueva campaña de voluntariado de Cáritas Salamanca, realizada por alumnos de la facultad de comunicación de la UPSA. En la presentación han participado Rosa Hernández, responsable del departamento de formación y voluntariado de Cáritas; Carmen Mª Alonso, decana de la facultad de comunicación de la UPSA, Marina Martín, alumna de la facultad y miembro del grupo creativo de la campaña y Alejandro Nieto, voluntario de Cáritas.

Marina Amelia Martín San José, Alejandro Miguel Pérez, Cristina Sánchez Lara y Eva Herrero Manzano son los creativos de la campaña y alumnos de la asignatura “estrategia creativa publicitaria”. La idea que han querido plasmar es que cada uno podemos ayudar, todos llevamos a un voluntario dentro, aunque a veces no lo sabemos. No es necesario tener habilidades extraordinarias para ofrecer tu tiempo de forma desinteresada. La tarea que realiza Cáritas no sería posible sin el trabajo de los voluntarios que prestan su tiempo y esfuerzo. Son un pilar fundamental de la entidad.

Desde que acabó el estado de alarma hasta la actualidad, más de 100 personas se han incorporado y están colaborando de manera activa en los diferentes proyectos que desarrolla Cáritas. Se trata de un voluntariado marcadamente femenino, el 76% de las personas incorporadas a los equipos son mujeres, sólo 1 de cada cuatro voluntarios es varón. En cuanto al grupo de edad, destacar que el 65% de estos nuevos voluntarios son jóvenes, menores de 30 años, estudiantes universitarios que están cursando o han finalizado ya sus estudios universitarios.



En este nuevo escenario social la acción voluntaria tiene un papel incuestionable para dar respuesta a necesidades individuales, familiares, educativas y sociales que han aflorado y están aflorando en nuestra realidad más cercana. Cáritas destaca que “esta nueva situación que estamos viviendo reafirma el compromiso con los colectivos que son más vulnerables. En este contexto la acción voluntaria deberá seguir combinando, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, con la irrenunciable aspiración a la transformación de la sociedad”.

LO LLEVAS DENTRO

La campaña se compone de un cartel, tarjetones y una cuña que estarán en los medios locales, en la página web y en las redes sociales. Además, este año como novedad, contará con scape room virtual .

Los nuevos voluntarios colaborarán en las diferentes actividades que Cáritas realiza con inmigrantes, personas sin hogar, drogodependientes, enfermos de sida, personas desempleados, niños, jóvenes, adultos, familias, etc.

Las personas interesadas en participar como voluntarios pueden pedir una cita por teléfono 923.269.698 o a través del correo voluntariadocaritasalamanca.org.