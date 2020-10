Kristian: “No estoy en Salamanca por dinero, sino por el deseo de trascender. Tengo ganas de triunfo”

Viernes, 9 de octubre de 2020

Kristian Álvarez, central mexicano y uno de los capitanes del Salamanca UDS este año, atiende a SALAMANCA RTV AL DÍA en una entrevista después de marcar el gol del empate el pasado fin de semana al Rayo Majadahonda.

Pretemporada: “Creo que en el equipo se hizo una planeación muy adecuada. Ha sido un entorno muy diferente al de otros años y un punto importante fue que se haya escogido un míster de categoría y que conoce la división y el fútbol español. En la plantilla se ha traído a gente importante y que viene con ganas de hacer las cosas bien, ya que hay veces que los jugadores que vienen de equipos inferiores no se dan cuenta de lo que es Salamanca y piensan que vienen a un lugar normal, pero es muy diferente. La gente y el club te lo exigen. Estamos listos para todo después de una preparación larga y dura”.

Objetivo: “Siempre hay metas y creo que el míster ha sido muy claro, ya que sabe a dónde llega y lo que representa este club. A los nuevos se lo ha transmitido muy bien. El club ha llevado todo con mucho orden y con el tema del COVID ha habido complicaciones, pero gracias a Dios se ha llevado de la mejor manera. Lo más importante es saber que el juego más importante es el de cada domingo y que te juegas el pase a la siguiente fase. El año pasado viví como en el último partido nos quedamos a un paso de jugar la Copa del Rey. Seas local o visitante, no hay ningún juego fácil. Todos competimos para triunfar”.

Capitán: “En su momento lo comenté, cuando llegas hay mucha incertidumbre de la gente que está acá, porque eres un desconocido entre comillas. Era un reto más para mí y podrán salir las cosas bien o mal, pero yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí; siempre habrá partidos buenos o malos. Manuel (Lovato) me ha dado la oportunidad y todos tenemos responsabilidad como equipo, no sirve de nada que a uno le vaya bien si el resto está mal. Estamos en un gran equipo y ciudad y la gente es el sostén más importante del club, porque lo dan todo por nosotros. El míster me ha dado mucha responsabilidad para dar ejemplo, aunque no te da más tener un brazalete”.

Gol al Rayo Majadahonda: “Es un partido de pretemporada y creo que te puedo decir que nos habría gustado jugar varios más, porque es lo que te marca el ritmo. El club lo ha llevado todo muy bien y ha tomado las medidas oportunas con todo. Todos soñamos con lo mejor y queremos las mejores metas, pero en el camino hay momentos duros y hay que seguir firmes. Queremos que nos vaya muy bien y vamos con alegría, yo siempre he sido un jugador de cáracter, entregar y lucha. Hay un gran grupo y tenemos un entrenador con mucha experiencia.”.

Dedicatoria del tanto: “Fueron muchas emociones con el gol. Tuve ofertas para regresar a México y mi madre falleció en marzo; fue un momento duro para mí, pero el deseo mío y de la familia era no regresar a mi país. Creo que este año tendré un ángel en el cielo que me va a ayudar y las cosas van a salir. No tengo revancha con nadie ni que demostrar las cosas, pero tengo ganas de triunfo. Hay que afrontar los momentos duros y yo no estoy por dinero acá, sino por el deseo de trascender. Sé que en algún momento habrá alguna opción mejor en Salamanca o fuera, pero el Salamanca es el impulso que necesito para seguir adelante”.

Pareja en la defensa: “Todos trabajamos para poder jugar y nadie tiene asegurado el puesto. Si ganamos todos, mejor; estamos en el mismo barco. Juegue el que juegue, dará lo mejor. Estamos para darle tranquilidad al equipo los cuatro centrales. Hay lesiones, expulsiones y tenemos que prepararnos todos. La competencia nos hace fuertes como equipo”.

Competición oficial: “Los partidos que hemos jugado son amistosos y todos lo vemos así, aunque queremos ganar; pero la competencia existe y las sensaciones en el primer, segundo y tercer partido me sentía raro en la cancha, porque te puedes preparar, aunque no es lo mismo que las sensaciones de jugar. Te llega la ansiedad, el deseo, el nerviosismo y todos tenemos la ilusión de jugar y que al club le vaya bien”.