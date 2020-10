Diego González, sobre su continuidad en Unionistas: “Está todo en el aire”

Viernes, 9 de octubre de 2020

Diego González, centrocampista salmantino de Unionistas, es consciente de que no contará con muchos minutos después de que la parcela deportiva le comunicase dicha decisión hace poco tiempo y atiende a SALAMANCA RTV AL DÍA en una entrevista en la que aborda todo lo referente a su futuro.

Plantilla de Unionistas: “Han llegado muchos fichajes en los últimos días y el equipo empezó con pocos jugadores, pero creo que la plantilla está ya prácticamente cerrada. Podemos competir, hacer las cosas bien y hay buen ambiente en el vestuario”.

Posible salida: “A día de hoy, soy jugador de Unionistas y sigo estando en el club. No sé qué pasará estas semanas, ya que se me transmitió que voy a tener pocos minutos y me aconsejaron una salida para volver el año que viene y ser más importante, pero la verdad es que dejó un poco descolocado. Creo que he estado bien en la pretemporada y me pilla con poco tiempo de reacción, aunque siempre he pensado en seguir y no rendirme”.

Fecha para decidir su futuro: “Está todo en el aire. Estoy en el club y voy a seguir con ellos de momento, pero es cierto que la Liga está a punto de empezar. Creo que hay que seguir y si hay que salir, veremos cómo lo hacemos”.

Ser justo con su rendimiento: “Personalmente, no quiero entrar en esos debates. Estoy a gusto y tranquilo con la pretemporada que he hecho. He tenido confianza y me veía siendo muy importante en el club, pero después de que me dijeran eso, te da un poco de bajón. Hay que ser profesional y aceptar las decisiones que se toman”.

Ofertas: “Algo ha habido, sí. Pero nada me motiva. Ni el club ni yo hemos llegado con ningún club y si salgo tiene que ser algo que me motive para coger la confianza que necesito. A día de hoy, no me ha salido nada y voy a luchar por Unionistas hasta que pueda”.

Copa RFEF: “Es un partido oficial y no es menos importante que uno de Liga. El míster tendrá que decidir si ve oportuno que tenga que jugar”.