ANPE exige centros seguros

Lunes, 12 de octubre de 2020

Desde ANPE Salamanca, Sindicato Independiente del profesorado de la Enseñanza Pública, siempre se han manifestado a favor de la vuelta al curso académico de manera presencial pero “con unas premisas que se basan en que no haya el más mínimo riesgo sanitario para profesorado, alumnos y familias”. Hablamos con su presidente, Nicolás Ávila, sobre la incertidumbre actual en el sector educativo.

¿Cómo valora la vuelta al cole?

Volver de forma presencial siempre es una buena noticia, garantizando siempre la salud para profesorado, alumnos y familias. Una vuelta al colegio con centros seguros que tengo la certeza de que así será, positivos se pueden dar en cualquier ámbito social pero entiendo que desde la administración aquí en Castilla y León se están siguiendo las recomendaciones y protocolos sanitarios en general en todos los centros. Esto no quiere decir que pueda existir en algún centro o en algún aula que el tema de la medida se quede varado, estamos recibiendo algunas incidencias de centros con algún aula donde no se respeta alguna medida de seguridad. Esperamos que se subsanen y que haya total seguridad. Por otro lado entiendo que tiene que haber mucha pedagogía en los centros, sobre todo en los primeros tiempos, en cuanto al adecuado uso de mascarillas, respeto de las normas... todas las medidas sanitarias que existen desde la administración.

¿El aislamiento de aulas de estos días cree que tiene algo que ver con la falta de test masivos al profesorado?

Nosotros hemos pedido a la administración que se hagan test a todo el profesorado pero entiendo que casos aislados va a haber, los niños pueden llegar contagiados al centro y un solo niño contagiado supone poner en cuarentena ese aula. Los niños y profesores vienen de la calle y pueden entrar al centro con el virus y lo que hay que evitar es que todo eso se propague, claro que hay profesores que han dado positivo y no van a los colegios. Los centros no tienen por qué dar inseguridad de contagio, el problema es al meterlo y eso hay que evitarlo y yo hago el llamamiento de que ante cualquier mínima duda de los padres eviten llevar al niño al centro.

Quiero destacar también la creación de los equipos Covid en los centros educativos. Nosotros junto a otras organizaciones sindicales de la mesa sectorial hemos llegado y firmado un acuerdo con la administración con una serie de medidas sanitarias para el curso 2020/2021 donde destacan la conciliación de la vida familiar y laboral del profesorado, un procedimiento de actuación para profesorado especialmente sensible que implique una adaptación del puesto de trabajo en caso de contagio, por ejemplo, y un aspecto fundamental que es que la responsabilidad de la actuación en centros educativos recaerá sobre la consejería de educación siempre que el centro haya seguido el protocolo adecuado en cada caso.

¿La situación del coronavirus podría propiciar un aumento de matrículas en escuelas rurales?

No sé a ciencia cierta si eso es así. A lo largo del verano se comentó que estaba aumentando el asentamiento de familias en el mundo rural pero no hay datos para hacer esa afirmación. Sería fácil pensar que muchos padres quieran evitar aglomeraciones de gente y un cierto aislamiento social pero la administración no ha confirmado nada



Puebla de Azaba y Yecla de Yeltes han perdido sus colegios por falta de niños, ¿no sería más rentable desplazar a esos tres niños a otro municipio que mantener una escuela abierta?

ANPE lo ha dicho siempre, defendemos el mundo rural y la escuela rural que debe tener los mismos medios y recursos que las urbes. Somos defensores de que no se cierren unidades y que se mantengan el mayor número de unidades en el mundo rural, que se bajen las ratios del número de alumnos por unidad para los desdobles y se mantengan las aulas con tres niños. Somos defensores a ultranza del mundo rural y de que se asiente más población.

También se está criticando el uso compartido del autobús escolar con la línea regular de viajeros en Ledesma.

Yo me imagino que la administración quiere un aprovechamiento de los medios, si hay una línea regular y otra escolar, conjugarlas. Nosotros siempre hemos pedido el transporte escolar y me imagino que lo que permiten es el uso de personal adulto para la ruta, esto siempre ha existido pero es verdad que en estos momentos debería mantenerse exclusivamente para el transporte de alumnado. Los alumnos tienen asignados unos asientos fijos pero es cierto que deberían, efectivamente, dedicarse solo a ese transporte escolar.

