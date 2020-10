Santolino acaba tercero la primera etapa del Rally de Andalucía

Miércoles, 7 de octubre de 2020

El joven piloto salmantino ha firmado un gran inicio de la prueba solo por detrás de Barreda y Benavides

El joven piloto guijuelense, Lorenzo Santolino, ha comenzado hoy el Rally de Andalucía con muchas ganas y buen tiempo, logrando el tercer puesto en la primera etapa de la prueba andaluza. La primera jornada ha tenido lugar hoy miércoles sobre un recorrido de 300 kilómetros. El salmantino ha terminado tercero la primera etapa en línea, un gran resultado en su primer contacto con la competición en meses y ante todos los grandes favoritos para el próximo Dakar.

Santolino partía a la especial en el puesto trece, el mismo en el que se clasificó tras la prólogo, y ha sacado partido a esta situación. El salmantino salía entre Barreda y Benavides, los dos pilotos oficiales de Honda, que son los dos únicos que le han aventajado en la línea de meta al final de la jornada.

Santolino ha rodado toda la jornada en los mejores tiempos aprovechando el buen puesto de salida que tenía. En teoría, el polvo podía condicionar el resultado, pero los pilotos han salido cada tres minutos y Santolino no ha tenido dificultades en ese sentido salvo cuando ha sido alcanzado por Benavides, cuando ha tenido que dejar un espacio prudencial ya que es imposible rodar juntos por la nula visibilidad.



“Había polvo, pero al salir cada tres minutos no he tenido problemas hasta que me ha pasado Benavides. He rodado cerca de él hacia el final de la etapa, pero dejando al medio medio minuto porque no se ve nada”, ha asegurado el piloto. “He cometido algún error pequeño de navegación en algún fuera pista, pero en general he rodado bien. No he tenido ningún susto, me he encontrado bien sobre la moto y solo al final he notado algo de cansancio”, asegura.

La segunda etapa del rally se disputa este jueves de nuevo con salida y llegada en Villamartín sobre un total de 365 kilómetros, 270 de ellos cronometrados.

Clasificación 1ª etapa

1. K. Benavides (Honda) 3h36:17

2. J. Barreda (Honda) a 3:15

3. L. Santolino (Sherco) a 3:19