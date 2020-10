El Ciudad Rodrigo CF fija los precios y normas para un amistoso frente al filial del Salamanca CF UDS

Miércoles, 7 de octubre de 2020

El equipo Senior del Ciudad Rodrigo jugará el próximo sábado 10 de octubre, a las 18.00 horas, su primer partido con público en el Francisco Mateos desde el lejano 8 de marzo. Será un nuevo amistoso de pretemporada, frente al filial del Salamanca CF UDS, para el cual ya se han fijado los precios de entrada así como las estrictas normas que deberá seguir al público debido a la pandemia del coronavirus.

En este sentido, las puertas del campo se abrirán una hora antes del arranque del partido, para que el público pueda acudir con tiempo y realizar un acceso escalonado. Una vez dentro, se deberá mantener la distancia social “sin excepción de ningún tipo y en todo momento”, estando prohibido cualquier saludo con contacto físico (los saludos deberán hacerse como recomienda la Organización Mundial de la Salud llevándose la mano al pecho e inclinándose).

Al entrar, los voluntarios indicarán los lugares donde podrá sentarse el público, que estarán convenientemente señalizados, y de los que no se podrán mover a lo largo del partido (no se podrá salir del campo al descanso). El público deberá tener puesta la mascarilla en todo momento, y no podrá fumar dentro del recinto. El acceso al campo se cerrará a las 18.15 horas, informándose al concluir el encuentro de cómo se realizará la salida. Aquellos que incumplan estas medidas serán expulsados del Francisco Mateos, y no podrán volver a entrar mientras esté vigente este protocolo.



El partido del sábado será de pago, debiendo pasar por taquilla tanto los socios como los no socios. En el caso de los socios que ya se han hecho el carnet para la temporada 2020/2021, deberán abonar 5€, mientras que los no socios deberán abonar 10€ (se ruega llevar el importe exacto). Las entradas estarán a la venta el jueves 8 y el viernes 9 de 19.00 a 21.00 horas en el Francisco Mateos, donde también se podrán recoger los carnets de socio, y hacer nuevas altas.

En el momento de la compra de las entradas, se facilitará una hoja de declaración responsable que hay que entregar el día del partido para poder hacer un seguimiento de la trazabilidad en caso de que haya problemas sanitarios a posteriori. Esa declaración responsable se puede descargar en la web del Club: http://www.ciudadrodrigocf.com/ (en el apartado Zona de Interés/Descargas).