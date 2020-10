La Oficina Verde de la USAL organiza el concurso de fotografía ‘Vitigudino sostenible’

Miércoles, 7 de octubre de 2020

La Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la Diputación Provincial, organiza el concurso fotográfico “Vitigudino sostenible”, primera de las actividades del proyecto de voluntariado juvenil, que se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, y que cuenta con un presupuesto de 20.000 euros.

El certamen valorará las imágenes que mejor reflejen los atractivos de Vitigudino y su comarca, en particular aspectos vinculados al patrimonio natural, cultural, paisajístico y humano, y que hayan sido tomadas entre el 1 de octubre y el 2 de noviembre de este año. Cada participante podrá presentar tres imágenes, que deberán ser enviadas al correo electrónico participa_oficinaverde@usal.es en formato JPEG, con un tamaño no superior a los 5 MB y no menos de 4.000 píxeles en su lado más largo. Pueden participar en el concurso todos los residentes en la provincia de Salamanca.

El jurado valorará especialmente el mensaje de las imágenes, teniendo en cuenta la técnica y la estética de la fotografía, y valorando aspectos como la integración de elementos naturales o arquitectónicos, la fauna local y las imágenes nocturnas. Entre todas las obras presentadas, que pasarán a ser propiedad de la Diputación Provincial, se realizará una selección con la que se organizará una exposición. Se han establecido un primer premio de 300 euros, y dos accésits de 100 euros cada uno.



El objetivo del Programa de Voluntariado Juvenil es promover el voluntariado y la participación de la provincia de Salamanca, especialmente de la población joven, a través de actuaciones que pretenden poner en valor los recursos naturales y culturales de los municipios donde se actúa. El programa apuesta por dinamizar el tejido asociativo y favorecer las redes de colaboración, tanto municipales como externas.

La colaboración entre la Universidad de Salamanca y la Diputación para poner en marcha este programa de Voluntariado Juvenil arrancó en 2013 y hasta la fecha ha permitido diseñar y señalizar rutas en diferentes municipios de la provincia: Cabrerizos (2012), Alba de Tormes (2013), Béjar (2014), Ciudad Rodrigo (2015), Guijuelo (2016); Escurial de la Sierra, Linares de Riofrío, Navarredonda de la Rinconada y Rinconada de la Sierra (2017) y Buenamadre, La Fuente de San Esteban, Marín de Yeltes y Sancti Spíritus en (2018) y Calvarrasa de Abajo, Encinas de Abajo y Villagonzalo de Tormes en 2019.