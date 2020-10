El PSOE promueve una campaña para empadronarse en Salamanca con el fin de optimizar las políticas públicas

Miércoles, 7 de octubre de 2020

Argumenta que hay un alto porcentaje de residentes habituales durante gran parte del año y que no figuran o no constan en el padrón municipal

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca promueve, para lo que llevará una iniciativa al Pleno del Consistorio del viernes próximo, la puesta en marcha, lo antes posible y con una duración de meses, una campaña desde el propio Ayuntamiento para promover el empadronamiento de todos los residentes en la capital salmantina.

En el padrón municipal de Salamanca, informan los socialistas, figura un total de 146.879 habitantes a fecha de 31 de mayo de 2020 según datos del propio Ayuntamiento. De igual manera, el número de viviendas que, a fecha de 14 de septiembre de 2020, no tiene ninguna persona empadronada, es de 28.959, aunque esto no quiere decir que las viviendas estén vacías o no ocupadas. Muchos de estos domicilios, “con muchas probabilidades” añade el Grupo Socialista, tienen en un alto porcentaje de casos residentes habituales durante gran parte del año y que no figuran o no constan en el padrón municipal.

La realidad en la ciudad de Salamanca es por tanto, han señalado los concejales socialistas, que existen miles de personas como población flotante, sobre todo las vinculadas a la actividad universitaria como estudiantes que proceden de otros municipios pero viven durante el curso en Salamanca. Una circunstancia que puede explicar posiblemente el hecho de que estadísticamente en la capital exista un número tan importante de viviendas sin personas empadronadas.

El Grupo Municipal Socialista considera en este sentido que resulta necesario, “y tiene una gran importancia”el poder conocer realmente las personas que viven en la ciudad, algo que, y en momentos como los actuales, se convierte en una cuestión más relevante que nunca. “Tener una adecuada dimensión de la cifra de personas que real y efectivamente viven en Salamanca ayuda, en las circunstancias actuales, a adoptar decisiones en materia de salud pública y sanitaria, de acuerdo con la distribución de la población en la ciudad por poner solo algún ejemplo de los beneficios que esto conlleva” han apuntado desde el PSOE.



La importancia de tener un padrón municipal actualizado y que recoja fielmente la cifra real de residentes en la ciudad supone,manifiestan los socialistas, “una ventaja para la articulación de políticas públicas y un dato relevante en los procesos de toma de decisiones”. En este sentido, y a la vista de que por las circunstancias actuales es conveniente conocer la distribución real de la población residente en nuestra ciudad, desde el Grupo Municipal Socialista se estima oportuno y necesario realizar una campaña municipal desde el Consistorio para promover el empadronamiento en la capital.

Una campaña, se añade, donde se haga mención de la importancia y las ventajas de estar empadronado en el lugar de residencia más habitual tanto desde el punto de vista individual como colectivo. No hay que olvidar, concluyen desde el Grupo Socialista, que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, así como que, “quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que resida durante más tiempo al año”. La inscripción en el padrón municipal, por lo tanto, se constituye como un derecho y también como una obligación de los vecinos con residencia en Salamanca, “lo que justifica la iniciativa que el PSOE llevará para su debate y aprobación al próximo Pleno”.