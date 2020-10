‘Refugiamos’, un libro y un empeño solidario para no olvidar el drama de los refugiados

Miércoles, 7 de octubre de 2020

El coronavirus ha ensombrecido aún más todos los dramas. No vemos más allá de nuestros test, nuestros confinamientos, nuestra caída economía… y sin embargo, más allá, siguen doliendo esas brechas infinitas en la piel de Europa que llevamos años sin sanar, ahora mudas e invisibles ante el regreso de la preocupación por la pandemia.

Sin embargo, el empeño solidario no cesa. Quizás sea verdad que todo esto nos hace mejores. Sin Ferias del libro, sin presentaciones, las editoriales languidecen, y sin embargo, las más pequeñas, las siempre independientes, las más peleonas, sacan en medio de la crisis un volumen solidario para obtener fondos. Fondos necesarios, fondos indispensables, fondos que siempre son poco y algo… fondos que un pequeño negocio, laborioso, tenaz, inquebrantable, no se guarda para sí, sino que lo ofrece a quienes más lo necesitan.

Admirable el empeño de las editoriales Lastura y Juglar para sacar la segunda edición de este libro soleado, de este Refugiamos que nos recuerda el verdadero confinamiento, la desesperanza sorda que no se soluciona en esos límites de una Europa que encierra a los refugiados en campos que luego arden, esos espantosos lugares preparados para 3.000 personas donde viven 14.000.

La segunda edición de Refugiamos, cuyo importe íntegro va a parar a “Habibi center”, surgió como un empeño de la escritora Graciela Zárate Carrió, quien conocía de primera mano el trabajo en los campos griegos. Suya fue la selección de la poesía y la prosa de casi una cincuentena de autores que quisieron, con su trabajo solidario, juntar las manos para este proyecto. Poetas y prosistas entre los que destacan dos nombres salmantinos para hacer más cercano este libro: la profesora y poeta María Ángeles Pérez López y la poeta y traductora Montserrat Villar. Ambas, activistas, comprometidas, bien conocidas por todos, suman su voz para recaudar fondos, a través de este hermoso libro de tan bella factura y tan desoladora verdad, destinados al proyecto Habibi Center.



Tiene Salamanca a Ferchu de Castro como testigo y partícipe de este hermoso, doloroso proyecto iniciado en el 2016. Porque son muchos los refugiados de 12 a 16 años que recalan en Grecia y permanecen allí por tiempo indefinido ¿Quién les enseña, quién les ocupa, quien les muestra los valores de la solidaridad, el amor, la confianza? Convertido en proyecto legal, Habibi Center no solo enseña materias como el inglés, sino que acompaña en el tiempo a estos jóvenes que no deben ser más víctimas, ni recrearse en la angustia, el odio o la apatía. Un proyecto de probada seriedad absolutamente necesario al que van destinados los fondos de este bello libro.

Un ejercicio de generosidad por parte de una cultura herida, pero no vencida. Empresas pequeñas, golpeadas por la crisis y la falta de soluciones que, sin embargo, se sacuden la tristeza y abordan la publicación de este libro soleado. En tiempos de necesidad, la cultura es más necesaria que nunca y sabe a quién dirigirse. De ahí nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que participan en este bello libro que, sin embargo, no puede ser presentado, mostrado, festejado, vendido… de ahí que, a falta de todo acto público, sea la prensa y el boca a boca el que nos acerque a él, para que lo compremos, lo tengamos, lo leamos, lo guardemos y nos sintamos cerca de este corazón europeo, ahí, en la Grecia tan bella y cercana donde tanta gente joven malvive y encuentra, en Habibi Center, una esperanza. Se vende en las tiendas on line de las editoriales que han publicado tan generosamente el libro, así como en las librerías salmantinas siempre solidarias. No es solo una compra, es una apuesta por darle futuro a quien lo necesita, refugiar al más débil, al que desea saber… a quien lo necesita.