Piojo: “Me entero por una rueda de prensa que no sigo en el club porque la ve mi mujer”

Martes, 6 de octubre de 2020

Piojo, excapitán de Unionistas, ofreció su versión de lo ocurrido en los últimos meses en un acto en el dio explicaciones después de no querer hacerlo en su acto de despedidad del club.

Discurso: “Si las cosas se hubieran hecho de otra manera, no estaría aquí sentado. Mi intención no es meter mierda al club, pero necesito dormir tranquilo. Lo que voy a contar lo sabe la directiva. El miércoles 3 de junio tengo la primera llamada del DD. Me dicen que me van a bajar el sueldo. Y el míster me dice que voy a tener competencia, que van a fichar a un Carvajal de la categoría. Les digo que me bajo el sueldo porque yo quiero y le digo que firme a Carvajal y que le voy a ganar el puesto, que aceptaba mi rol secundario, aunque le iba a hacer cambiar de opinión. Si no, me voy.

A partir de aquí comienza el circo del DD. Las últimas veces ya no sabía si estaba hablando con un director deportivo y no le cogía el teléfono. Nunca he hablado con la prensa de filtraciones y se lo digo a él, que crea un grupo de whatsapp en el que estamos varios jugadores y nos manda las noticias de un medio sobre las conversaciones. Ese grupo solo tenía una intención, que era sacar a Piojo del club. No he contestado whatsapps de periodistas y os pido perdón. Parece que todo se tranquilizaba con la pretemporada y estaba preparado para asumir un nuevo reto, antes de las PCR me vuelven a citar. El DD me dice que sigue con la misma intención, por lo que le digo que yo también. Me dicen que salga cedido y les digo que no, que me habían hecho hace año y medio un contrato para retirarme en Salamanca. Les digo que me quiero quedar y si no lo quieren hacer, que me indemnicen. El míster me dice que no voy a jugar. Empezamos a entrenar y me dijeron que no iba a hablar con la prensa, no recibí ninguna llamada del club hasta entonces. Hablé con el presi y me dijo que todo iba a ir bien. No me parecía justo el trato que me estaban dando.

Los entrenamientos empezaron con normalidad e intento ganarme el puesto. El primer entrenador y el segundo tienen reuniones con jugadores, pero yo nada. El 15 de septiembre me entero por una rueda de prensa que no sigo en el club, lo sé porque mi mujer la ve. Después me dicen que le van a dar una vuelta a todo y es ahí cuando me ofrecen ser el embajador; les digo que es una decisión que no puedo tomar aún. Esos días llamé a mucha gente y todos me dijeron lo mismo. Más tarde, me reúno con el club y no puedo coger el cargo por lo vivido en estos meses. No puedo ir a un patrocinador a pedir dinero para la gente que me ha echado. Ellos quedaron decepcionados. No sé qué habrá sido el detonante… El segundo entrenador toma muchas decisiones y el resto se van, pero el sigue agarrado al cargo.



El lunes que viene empezaré los entrenamientos con el Guijuelo y quiero estar preparado para el mercado de invierno. Muchas veces he sacado la cara por el club, pero nadie me ha pedido que lo hiciera. No volveré a hablar más del tema. Gracias Unionistas por hacerme tan feliz”, explicó el lateral derecho.

Amenazas del DD: “Hubo un momento que dejé de hablar con él. Es cierto que en el grupo de whatsapp nos amenazó, pero ahí quedó”.

Dolido: “No he tenido el apoyo de la directiva. No he recibido ningún mensaje de nadie y siempre he ido de cara con todo el mundo”.

Reconocer a Unionistas: “En parte, no lo reconozco. Pero Unionistas tiene a gente que ama esto más que nadie”.

Trato de la directiva: “Bueno, si todo se hubiera hecho mejor…”.

Amistades con gente del club: “No sé si me ha afectado… pero estoy orgulloso de los amigos que tengo”.

Futuro: “Ojalá que bien. En esa plantilla tengo hermanos, les deseo el bien”.

Miedo de los jugadores: “No puedo contestarlo. Yo tenía que hablar con los medios el primer día de pretemporada y después…”.

Tom: “Es una persona muy importante en el club”.