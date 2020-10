Hernánsanz: “Ayer hemos rechazado 5-8 jugadores top de Segunda B y de Segunda. Estoy contento de haber dejado dos fichas senior libres”

Martes, 6 de octubre de 2020

Unionistas de Salamanca presentó este martes por la tarde a sus dos últimos fichajes: Lamadrid y Garay. El acto estuvo dirigido por el vallisoletano Diego Hernánsanz, director deportivo del club charro.

Diego Hernánsanz

Presentación: “Son dos jugadores sub-23 y ambos llegan en propiedad tras salir del Villareal y el Madrid. Lama firma dos años y Garay es solo esta temporada, aunque depende de objetivos. Tenemos dos fichas senior libres para completar la plantilla con jugadores profesionales que están en el paro. Estamos contentos de que estén aquí y nos van a dar muchísimas opciones”.

Diego Hernández: “Vamos a ver a valorar todo. Estamos tranquilos y él es una opción. Si llegamos a un punto de encuentro, lo veremos”.

Plantilla: “Todas son mejorables. Ayer hemos rechazado jugadores top de Segunda B y Segunda A y podíamos haber hecho dos equipos. La camiseta de Unionistas no se la va a poner cualquiera. Estoy contento de haber dejado dos fichas senior libres y el mercado sigue abierto”

Lamadrid



Decisión: “Me convenció la llamada de Diego y me transmitió confianza. Conocía al club desde fuera y Portilla me ha hablado muy bien. Me toca demostrar en Segunda B”.

Equipo: “Lo veo con hambre y es joven. Estoy deseando empezar a entrenar. Soy un centrocampista completo y puedo jugar de ‘6’ y de ‘8’.

Hernán: “Mañana empiezo a entrenar. Tengo muchas ganas”.

Ciudad: “Es preciosa, pero he llegado hoy. Gracias a la afición por el cariño”.

Garay

Unionistas: “Tuve la llamada de Diego y me dio confianza también. Me han hablado muy bien del club”.

Quedarse un año: “Tengo objetivos dentro de mi contrato y ojalá se dé un año muy bonito. Si me tengo que quedar, encantado”.

Aportar: “Puedo dar seguridad defensiva”.

Salamanca: “Me han recibido muy bien y la ciudad es muy bonita”.