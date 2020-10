Siga levitando entre nubes

Quiero recordarle a Sánchez y al ex presidente ZP: que la ETA dejó 853 víctimas mortales y miles con secuelas físicas y psíquicas; por las cuales algunos etarras están en prisión, el señor Zapatero no puede hablar de pasado, porque es un hecho presente en los ciudadanos de bien. Son víctimas a las que se ignora y mancilla continuamente por parte del PS. ETA dejó de matar no porque así lo quisiera, sino por la eficacia judicial, policial, social, nacional e internacional de entonces, ETA aún guarda un arsenal de armas que no ha entregado. El partido que ZP bendice, Bildu, jamás ha condenado los atentados al igual que Pedro ensalza a los terroristas al necesitar sus votos para sacar adelante los PGE. No nos tomen maestro y alumno a los españoles por idiotas. El PS se arrodilla por el sillón presidencial ante los que pegaron un tiro en la nuca a sus propios afiliados, y eso es la cobardía política más grande que se ha visto en la historia de nuestra democracia.

Entre los valedores de Pedro Sánchez está EH Bildu. José Luis Rodríguez Zapatero, rebaja los pactos con el nacionalismo radical a un simple ejercicio de coherencia democrática. El ex presidente del Gobierno aboga por enterrar el pasado, “para que las fuerzas políticas puedan dialogar y llegar a acuerdos”.

La cara de sorpresa que pone Zapatero, supongo, que es fiel reflejo de el mismo sorprendido ante las incongruencias que dice.

Asimismo, ha recordado que incluso el PP, en aquellos “durísimos» años de violencia, sostuvo que una vez las pistolas callaran, se permitiría que todas las formaciones puedan desempeñar su función”. Se le olvidó a D.José Luis decir que antes deberían pedir perdón, entregar las armas y reconciliarse con los familiares de los asesinados, extorsionados y amenazados.

Valoraciones del líder socialista acerca de la polémica que rodea a la negociación que el Ejecutivo central ha iniciado con Bildu para sacar adelante las Cuentas de 2020. Los soberanistas vascos, han incluido en las conversaciones a los presos de ETA, reclamando cambios en la política penitenciaria para que estos puedan ser acercados de forma masiva a las cárceles del País Vasco. Existe buena sintonía en este sentido, desveló la diputada Mertxe Aizpurua tras el encuentro con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Zapatero, ha concedido una entrevista a Radio Euskadi, y dice sin sonrojo: “la exigencia de Bildu no tiene por qué suponer un obstáculo para la negociación”. El ex presidente. Zapatero, ha valorado “positivamente” que se pongan sobre la mesa “medidas sensatas y prudentes” que contribuyan “a pasar página sin que suponga el olvido” Debo ser muy lerda, no he comprendido positivo y medidas sensatas y prudentes.

Ustedes entierran a la de y resucitan a Franco. La hipocresía socialista no tiene limites... ¿enterrar el pasado cuanto lo han puesto más vivo? Su resentimiento, es un grave peligro para la armonía de nuestro país. Se hacen cargo ZP y Sanchez que nunca estuvo España tan dividida, ustedes con su desmemoria histórica son los únicos responsables de la situación. Un poco de lectura sobre el desencadenamiento de la Guerra Civil, les vendría muy bien. Nunca olviden que el clásico error de juzgar la historia con la mirada y el pensamiento actual... Este pensamiento es absolutamente equivocado y sobre todo simplista. Juzgar a la ligera, hechos o actos, producidos, décadas, siglos o milenios atrás, debe estar acompañado de una mirada aséptica y por encima de todo cercana al momento del que se pretende opinar. Nos metemos en el túnel del tiempo: Viajamos a Roma. Lo primero de todo es quitar los ojos del siglo XXI e introducirse en el pensamiento de un romano del momento. Para Roma la esclavitud era necesaria e indispensable para sustentar la República y el Imperio, Seguimos avanzando: Edad Media, las cruzadas. ¿Cómo pudieron hacer la guerra en nombre de la religión? Observemos el contexto religioso y político que les rodeaba, para poder entender la situación. Como historiadores o aficionados a la historia, podemos generar pensamientos críticos, bien sustentados y profusamente argumentados Pretender comprender la historia a través de una mirada actual supone una enorme fallo.



Con todo respeto señor Rodríguez, vuelva a embelesarse contando nubes, demasiado daño nos hizo durante su nefasto mandato para seguir metiendo cizaña...