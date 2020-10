Inauguradas las nuevas pistas municipales de pádel

Lunes, 5 de octubre de 2020

Con un peloteo entre los concejales de Deportes y Juventud, Víctor Gómez y Paola Martín Muñoz -al que se sumó después una periodista- quedaron inauguradas en la mañana del lunes las cuatro nuevas pistas municipales de pádel de Ciudad Rodrigo, que se han montado en una de las antiguas pistas de tenis del Valle de San Martín tras comprarlas el Ayuntamiento a la empresa que las gestionaba de forma privada en una nave del Polígono de Los Chabarcones.

Según expresó el propio concejal de Deportes, Víctor Gómez, “no están acabadas del todo; faltan algunas obras menores alrededor”, pero han decidido no demorarse más en abrirlas porque “hay mucha demanda; los que jugaban lo vienen pidiendo”, remarcando que el Ayuntamiento “ha hecho el esfuerzo de adquirirlas y ponerlas lo antes posible para que no se pierda el gusanillo”, aprovechando asimismo que la normativa de la Junta sí permite practicar pádel al no ser un deporte de contacto.

Las pistas inician su andadura con un horario provisional que se va a limitar a los días laborables: de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, ya que serán empleados municipales los que acudan a abrirlas cuando haya una reserva. En este sentido, Víctor Gómez aclara que “no podemos tener a una persona para atenderlas los fines de semana”, de ahí que pida “paciencia” a los usuarios.

Amén de seguir en conservaciones para una posible gestión compartida con el nuevo Club de pádel de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento está trabajando en una aplicación mediante la cual los usuarios harían el pago por usar la pista y tendrían acceso a ella directamente en cualquier horario. Cuando vea la luz esta aplicación, no sólo regulará la entrada a las pistas de pádel, sino también a otras instalaciones deportivas municipales de pago.



Como ya se reveló, el precio de uso de las pistas será de 8€ por hora y media (duración estimada de los partidos), siendo de este modo “de las más baratas de la provincia”. Para los jóvenes y jubilados, el precio será de la mitad, 4€, siendo necesario que las 4 personas que disputen el partido sean o bien jóvenes o bien jubilados. Además, al caer la noche, se podrá contar con luz por un precio de 1,5€. Aquellos que quieran reservar las pistas deben acudir al servicio de Tesorería de la Casa Consistorial de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Víctor Gómez espera que “la gente venga a usarlas y disfrute de ellas”, recordando que cuando estaban gestionadas de forma privada contaban con unos 80-100 usuarios. Las pistas le han costado al Ayuntamiento 15.000€, a lo que hay que sumar el coste de la instalación en su nueva ubicación, que ha corrido a cargo de empleados municipales, así como de su preparación, como por ejemplo de la luz de la mano de Electricidad Casado. Además, como contorno de las pistas se ha colocado césped.