‘La semana de las fiestas perdidas’, la iniciativa de una vitigudinense para acabar con la corriente de negatividad actual

Lunes, 5 de octubre de 2020

“No podemos cambiar la realidad, pero sí decidir cómo estamos frente a ella”, Neotelling es la llave al ansia de libertad actual

"El mundo entero se encuentra ante una pandemia que ha revolucionado todos los sectores y eso nos está llevando a una profunda ola de negatividad y catástrofe”, siendo consciente de la gravedad de la situación actual -tanto económica como sanitariamente-, la experta en comunicación con nuevas tecnologías y fundadora de Neotelling, Rocío Martín, asegura que debemos cambiar la forma de ver esta dramática realidad, ya que “no podemos cambiarla, pero sí decidir cómo cada uno estamos frente a ella”.



Desde el punto de vista sanitario, para evitar la propagación del virus podemos seguir todas y cada una de las recomendaciones que desde las instituciones nos indiquen; pero es en el punto de vista empresarial y en el plano económico individual, en el que Martín sugiere cambiar la forma de ver la situación con el fin de saber mirar para ver nuevas oportunidades.



Ante esta ola de negatividad, EREs y empresas cerradas, también hay mucha gente que ansía una libertad pero no sabe cómo conseguirla. La CEO de la Academia de Oratoria Neotelling, cree firmemente que la comunicación eficaz es el vehículo para lograr esa libertad en muchos aspectos de la vida y es por ello por lo que ha lanzado “La semana de las fiestas perdidas”, una semana en la que homenajeando a muchas de las fiestas que este año no hemos podido celebrar ofrecerá diferentes productos comunicativos para ayudar a que 300 personas logren la tan ansiada libertad comunicativa.



A través de una experiencia gamificada, ‘La semana de las fiestas perdidas’ se convertirá en un homenaje diario a fiestas tan variopintas como el Día Mundial del Número π o el Día Internacional de la Felicidad y otras tan típicas como sendos Días de la Madre y del Padre; el Día Internacional de los Trabajadores; el Día del Libro; el Día Mundial del Turismo y el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones.



Cada día se liberará una promoción especial de la Academia de Oratoria Neotelling con el fin de que Martín pueda ayudar a través de sus cursos, mentorías y experiencias educativas al desarrollo profesional de hasta 300 personas. “Sentía la necesidad de dar luz desde el punto de vista comunicativo ante una sensación generalizada de ‘quiero pero no sé cómo hacerlo’”.



Mentes brillantes en la cola del paro, estudiantes magníficos con miedo a venderse o directivas y directivos que hablan en público “como lo han hecho siempre”… Son muchas las historias que se esconden detrás de cada vida, todos tenemos una anécdota en torno a este tema.



“La comunicación es la clave real de un proceso de transformación profundo en la sociedad”, según Martín, a través de la comunicación y educación podemos, en términos prácticos, reducir la cantidad de conflictos familiares, ahorrar costes en empresas mejorando la calidad de vida de los empleados en ellas y disminuir la frustración personal, entre otros beneficios directos y medibles. En estos tiempos de crisis sanitaria como la actual, una comunicación eficaz supone el punto de inflexión en el futuro de muchos empleados en las empresas: “comunicar de forma eficaz no quiere decir que conozcamos qué decisiones tomaremos como empresas los próximos meses, supone comunicar de forma eficaz la incertidumbre a los empleados y los diferentes escenarios posibles”, aclara la experta en oratoria digital.



Para más información:

Rocío Martín es Speaker internacional, CEO y Fundadora de la Academia de Oratoria Neotelling.

Premio Iberoamericano de Juventud. Autora de 2 libros.

www.rociomartinlopez.com / rmartinlo2@gmail.com / +34 647485206